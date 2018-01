Překvapení: Britský ministr pro brexit si stěžuje premiérce, že se EU připravuje jednat s Británií jako s cizí zemí

9. 1. 2018

Here's the leaked letter from Davis to May about the threat to British jobs from EU "no deal" preparations pic.twitter.com/EFbzu3vhzC — Jim Pickard (@PickardJE) January 8, 2018

"Vážená paní premiérko,rád bych vás upozornil na rostoucí počet příkladů, kdy instituce Evropské unie zacházejí s Velkou Británií ještě před odchodem z EU jinak, a to způsobem, který poškozuje britské zájmy. Evropská unie přijala celou řadu opatření, která hrozí, že budou zrušeny dohody a kontrakty, pokud nedojde k dohodě mezi Británií a EU. To by vyžadovalo, aby se britské firmy přestěhovaly do nějaké členské země EU.Některé úřady EU zveřejnily instrukce firmám, podle nichž se Británie stane po odchodu z EU v březnu 2019 třetí zemí, a nezmiňují se o možné dohodě. Znamená to, že kontrola kvality výrobků, například léků, by musela být prováděna na území EU nebo EEA. Evropská komise vydala podobné instrukce ohledně práva, občanského soudnictví a soukromého mezinárodního práva, dopravy, chovu zvířat a dopravy a ochrany živých zvířat. Tyto instrukce neberou v úvahu možnost existence dohody a přechodného období. Naši právníci nás informují, že pravděpodobnost úspěšného soudního řízení proti těmto opatřením je nízká."