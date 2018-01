Fata morgana prezidentských kandidátů

9. 1. 2018 / Boris Cvek

S posledními daty se ukazuje, že prezidentská volba skončí vítězstvím současného prezidenta, pokud proti němu do druhého kola postoupí kdokoli jiný než Jiří Drahoš (bude-li se vůbec druhé kolo konat). Ve skutečnosti tedy to barevné množství kandidátů, kteří štěpí hlasy proti Milošovi Zemanovi do malých táborů, je pouze fata morgana.



Já osobně pochybuji o tom, že by to v druhém kole zvládl proti Zemanovi dokonce i Jiří Drahoš, ale to nikoli na základě nějaké analýzy Jiřího Drahoše, ale na základě úvah nad tím, jaké jsou preference většiny občanů. Nicméně kromě Jiřího Drahoše nemá Zemana šanci porazit nikdo jiný. A bude hodně záležet na tom, s jakými preferencemi bude Drahoš proti Zemanovi postupovat. Protože psychologie voličů bude hrát roli. Kdo sahá po iluzi prezidenta podle vlastního gusta v Michalu Horáčkovi nebo Mirku Topolánkovi nebo Pavlu Fischerovi nebo Marku Hilšerovi, ve skutečnosti tahá nahoru Zemana. Je mi to líto, ale s velkou pravděpodobností je tomu tak. Život bývá občas krutý a neumožňuje realitu podle vlastního gusta. Za hezký pocit u srdce při jednom vhození lístku do urny dostanete na pět let Miloše Zemana, který bude mít svůj první mandát řádně schválený veřejností a bude moci bez zbytečných zábran začít experimentovat s tím druhým. Průzkum pro ČT: Zemanův potenciál atakuje 50 procent, s Drahošem by však ve 2. kole prohrál

0