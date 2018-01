Drahoš má reálnou šanci porazit Zemana

Volební model FSV UK: Šance na celkové vítězství v prezidentských volbách

4. 1. 2018

K tomu Bohuslav Binka na Facebooku: "Jiná otázka je, kdo může ve druhém kole ohrozit Miloše Zemana? Jak by ve druhém kole nejspíš dopadl souboj Zeman vs. Drahoš, Zeman vs. Topolánek a Zeman vs. Horáček? Duel Drahoš – Zeman nám pro ČT skončil vyrovnaně. Asi by dost záleželo na účasti jednotlivých táborů. U Horáčka a Fischera by byl Zeman favorit. Ale když se koukneme na čísla jejich přijatelnosti, o kterou v druhém kole dost jde, tak jsou výrazně lepší než u Karla Schwarzenberga v roce 2013. A Zeman si naopak mírně pohoršil. Důležitá informace pro všechny odpůrce Zemana (díky Vratislav Dostál a Daniel Prokop (ten je z Medianu)). Rozdíl mezi Drahošem a Fischerem je drobný, rozdíl mezi Zemanem a těmi dvěma je propastný! Drahoš!"