Bezdomovci, více než 10 procent národa v exekuci a blížící se katastrofa technologické revoluce. To jsou nejzávažnější témata doby, která jsou Zemanovi putna

26. 12. 2017 / Jan Čulík

Bylo by myslím pod úroveň se vyjadřovat k blábolům neinformovaného a od reality izolovaného Miloše Zemana, jemuž česká veřejnost věnuje přehnaně velkou pozornost. Prezidentský úřad České republiky je nevýznamná ceremoniální funkce a měl by být zrušen, protože nezdravě napodobuje roli, někdejšího stařičkého rakousko-uherského mocnáře a vytváří nezdravý a falešný dojem, že "tatíček prezident" všechno za občany, jeho "dětičky", vyřeší a udělá. Přitom bohužel nynější "tatíček prezident" nerozumí ničemu a vytváří už léta bezdůvodně nenávistný, všeobecně nepřijatelný, neplodný xenofobní diskurs, který pověst i budoucnost České republiky vážně poškozuje. Posedlost nadcházející prezidentskou volbou je zástupným problémem, odvádějícím pozornost od skutečné, nezadržitelně se blížící, krize.



Největším problémem současné české společnosti jsou její vztahy k vnějšímu světu, který, jak vždycky, už nejméně 400 let, určuje domácí poměry v české kotlině. Češi bohužel sami už dávno nerozhodují o svém osudu.

Blíží se technologická revoluce, v jejímž důsledku přijde v České republice během nadcházejících několika let až 50 procent obyvatelstva o zaměstnání. Politikové, kteří chtějí předejít destabilizaci, by měli v zájmu své společnosti přemýšlet, co dělat, aby na drastické technologické změny společnost katastrofálně nedoplatila. (Jak první zřejmě zmizí zaměstnání řidičů kamionů a veřejných dopravních prostředků.) Zejména je nutno radikálně transformovat školství a investovat do něho tak, aby z českých škol vycházeli kriticky myslící a tvůrčím způsobem schopní uvažovat jedinci - jedině ti totiž v nadcházející průmyslové revoluci přežijí. To nikdo v ČR neřeší a nejméně Miloš Zeman.

Země jako Skotsko aspoň nyní už aktivně zkoumají, zda by nadcházející ekonomické kataklysma, způsobené technologickou revolucí, mohlo do určité míry zmírnit zavedení univerzálního příjmu. Skotsko ho od nového roku pokusně zavádí ve čtyřech místech.



Situaci v ČR nepomohou Zemanovy bláboly, obrácené do minulosti, ani jeho xenofobní výpady proti menšinám a uprchlíkům - jimž má Česká republika podle mezinárodních závazků, které podepsala, povinnost pomoci. Zeman za poslední dva tři roky neuvěřitelně poškodil mezinárodní pověst České republiky.





Stejně liché a irelevantní jako Zemanův vánoční projev jsou úvahy, šířené na Facebooku, že Češi dnes nechtějí žádné "hodnoty" a že to Babiš zjistil tajnými průzkumy veřejného mínění, a proto žádné "hodnoty" prosazovat nebude, neb v tom nejsou voličské hlasy.





Potíž je, že politik - státník nemůže jen automaticky přistoupit na předsudky, o nichž zjistí, že se jich prodejnými a lživými médii zblbnutí voliči přidržují. Rozumný politik, který nechce, aby se jeho země dostala do slepé uličky, mezinárodně, politicky i ekonomicky, dokáže veřejnosti vysvětlit, proč je v jejím vlastním zájmu, aby dodržovala základní demokratické principy a lidská práva. Že by se občan měl zajímat, že neskončí nespravedlivě ve vězení, nebo že až bude utíkat z České republiky před příštím autoritářským režimem, že dostane na Západě politický azyl. V současnosti je to velmi nepravděpodobné, že by ho v důsledku případného politického pronásledování v ČR někdy dostal.





Co vlastně vůbec říkat o společnosti, které je úplně jedno, že v zemi žije na 70 000 bezdomovců, jejichž osud skoro všichni ignorují, a 10 procent obyvatelstva je postiženo exekucemi - a o jejich osud se taky nezajímá nikdo.





Proč se Zeman, když se už nedokáže podívat strategicky do budoucnosti, ve svém projevu nezabýval aspoň těmito dvěma drsnými, zásadními skutečnostmi?