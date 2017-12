Bývalý europoslanec za Stranu zelených Cohn-Bendit očekává odchod Polska, ČR a Maďarska z EU

31. 12. 2017

Daniel Cohn-Bendit legt Polen, Tschechien und Ungarn einen EU-Austritt nahe und eine "privilegierte Partnerschaft" nach dem Vorbild Großbritanniens, etwa in Form einer Zollunion. Laut Umfrage sind 83 Prozent der Polen gegen #Polexit. @danycohnbendit https://t.co/JaeZb3t9Xs — Oliver Hinz (@OliHinz) December 31, 2017

Brexit bude mít i pozitivní dopady, argumentuje bývalý německý europoslanec za Stranu zelených Daniel Cohn-Bendit. Mohl by vést ke "zdravému zeštíhlení EU". Brexit by měl být vzorem pro Polsko, Maďarsko a ČR, které nechtějí spolupracovat s Bruselem. Tyto země by měly mít možnost odejít z Evropské unie, pokud se nechtějí podílet na její plánované restrukturalizaci. Vzorem pro to by měl být brexit.Cohn-Bendit předpovídá, že nyní, 14 let po vstupu středoevropských zemí do EU, "dojde k jejich odchodu". V budoucnosti totiž sníží země eurozóny své dosud miliardové dotace pro všechny tyto nové členské země, které nesdílejí princip solidarity. Pak v těchto zemích dojde k vzniku hnutí požadujícího odchod z EU.Vedlo by to k "zdravému zeštíhlení Evropské unie", konstatuje Cohn-Bendit. Budoucí vztah se středoevropskými zeměmi, které odejdou z EU, by mohl být založen na principech brexitu.Podrobnosti v němčině ZDE