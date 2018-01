2. 1. 2018

Šestnáctiletá Palestinka Ahed Tamimi, která byla zatčena poté, co byla nafilmována, jak fackuje izraelského vojáka, byla obžalována z útoků na bezpečnostní jednotky, z pobuřování a z házení kamení.Videozáznam Ahed Tamimi, který se před čtrnácti týdny virálně rozšířil na sociálních sítích, vyvolal opačné reakce od Izraelců i od Palestinců, a kampaň za její propuštění.Ahedina matka Nariman Tamimi, která údajně incident živě vysílala na internetu, byla také obžalována z pobuřování."Proč nepodpoří západní feministky Palestinku Ahed?" ptá se televize Al Jazeera.

Upozorňuje, že Ahed zfackovala izraelského vojáka, který vstoupil na dvůr jejich domu. K incidentu došlo krátce poté, co jiný voják střelil jejího čtrnáctiletého bratrance gumovou kulkou do hlavy, odpálil kanistry se slzným plynem přímo do jejich domu, a rozbil tak okna.Izraelci si naopak stěžují, že v minulosti Ahed záměrně útočila před kamerami na izraelské vojáky, aby z toho vznikla virálně šířená videa.Stoupenci Ahed se obávají, že se dívka stane obětním beránkem za protesty Palestinců proti izraelskému útlaku.Podrobnosti v angličtině ZDE