Boston: Miluj svého (muslimského) souseda jako sebe samého

30. 12. 2017 / Jan Čulík

Pár postřehů na doplnění asi čtyřicítky fotografií z předvánočního a vánočního Bostonu.Známý holandský politolog Cas Mudde (který se svého času zabýval hodně i českou a středoevropskou problematikou, nyní působí na jedné americké univerzitě a právě vydal knihu o americké ultrapravici) varuje , že extremně fašistické názory a tupá blbost, kterou šíří Donald Trump z prezidentského úřadu, existuje v Americe bez jeho přičinění, on je pouze legitimizoval a znormalizoval (podobně, jako to v ČR dělají Zeman, Okamura, Babiš a nyní skoro všichni politikové) a že americký fašismus bude existovat i po jeho odchodu. Jiní varují, že nesmírně znepokojující jsou polovojenské americké organizace pravicových radikálů (podobně jako v ČR, kde proti nim nikdo nic nepodniká) - že to je přímá cesta k pravicové diktatuře.Shodou okolností cestuji do USA jen na západní a východní pobřeží, tentokráte do Bostonu, a s atmosférou bigotnosti a hlouposti, jaká je zřejmě charakteristická pro mnohé jižanské státy a "prostředek" USA, a jako šíří například Murdochova televize Fox News, se tam vůbec nesetkávám.Naopak, stejně jako letos na jaře při pobytu v Los Angeles , jsem si znovu potvrdil, že v Kalifornii i v Massachusetts je atmosféra multikulturalismu, tolerance a všeobecné demokratické slušnosti tak hluboce zakořeněná, na rozdíl od střední Evropy, že si myslím, že bude nesmírně obtížné ji zlikvidovat. Mám optimistický pocit, že se Amerika prostě nedá.Mou zkušeností z letošních Vánoc v Bostonu je, že se s vámi dávají v metru a na ulici lidi přátelsky do řeči. Nebo vám jen tak na ulici sami od sebe přejí hezké Vánoce.No podívejte se na obrázky. Jsou s komentáři pod těmito dvěma krátkými předvánočními videi, když si rozkliknete článek:Ten saxofonista, co jste ho v Bostonu před Vánoci natočili, mi nahrál českou hymnu na moji peformanci, s kterou jsem chtěl nadzvednout české fašouny, zakládající si na tom, že jejich hymnu může hrát jen "čistý, bílý Čech",Video ZDE

V Bostonu byla zprovozněna první podzemní dráha v USA, 1. září 1897.Pozor na zranění: ze střech může padat led!V amerických městech bývá v parcích zadarmo WiFiPamátník irským přistěhovalcům. V důsledku brutální koloniální politiky londýnské vlády vůči Irsku tam zemřelo v době hladomoru, způsobeného nákazou brambor, v polovině devatenáctého století tři miliony Irů. Dva miliony uprchly před smrtí hladem z Irska do USA, především do Bostonu."Revoluce začíná tady." Boston je kolébkou americké revoluce, kdy se vzbouřili angličtí osadníci proti anglickému králi a nesmyslným omezením, které jim koncem 18. století vnucovala anglická koloniální správa. Angličané vyslali na potrestání kolonistů pětitisícovou armádu, avšak kolonisté vytvořili domobranu a Angličany porazili a vyhnali. Dodnes, po 250 letech, vládne ve městě vzdorný duch samostatnosti a svobody.Žebračka. "Cokoliv pomůže." Na rozdíl od návštěvy v Bostonu v roce 2009, kdy jsem tam na ulicích viděl celou řadu ubohých lidí, tentokrát se tato zkušenost neopakovala."Zdanění bez demokratického zastoupení je tyranie."25.12. napadlo množství sněhu. Na rozdíl od např. Británie, která v takovém případě pouze běduje a veškeré služby se rozloží, byl Boston na sněhovou nadílku dokonale připraven. Domácnosti mají povinost čistit chodníky a skoro všichni na to mají malou sněhovou frézu, podobnou sekačce na trávu:Na rozdíl od střední Evropy, kde se církev stala útočištěm xenofobnich a fašistických postojů (Dominik Duka), v Americe církev hájí lidská práva a upozorňuje na nutnost dodržovat základní humanistické principy. "Na černošských životech záleží!" "Mnoho kultur, jedna víra".V Americe je přísně. Na rozdíl od střední Evropy, kde lidé většinou zákony nevzali za své ("Každý podvádí, tak proč bychom zrovna my měli dodržovat zákon") zdá se v Británii a v USA je pořád pro mnoho lidí zákon obrovskou autoritou. Nedovedu si představit, že by varování "It's the Law!" (Je to zákon!") mělo tak závažný dopad někdy v ČR, jako v těchto dvou zemích. Varování u vchodu do parku:"Užijte si parku! Žádný alkohol. Zákaz vjezdu vozidel, Zákaz skateboardů, kolečkových bruslí a jízdních kol. Psi jen na vodítku. Ukliďte po svém psovi.." Nedaleko je pro jistotu tentýž nápis i španělsky.Na Boží hod vánoční, 25.12. dopoledne napadlo cca 20 cm sněhu. Okamžitě vyjely sněhové pluhy.Italská čtvrť v Bostonu. Multikulturalismus v Americe žije.Původní dům jednoho revolucionáře z osmdesátých let 18. století:Vzpomínková zahrádka amerických vojáků, kteří zahynuli v Iráku a v Afghánistánu."NEPŘÍTEL ÚTLAKU. Na památku kapitána DANIELA MALCOMA, kupce z Fleet Street a náměstka správce tohoto Kostela, nebojácného odpůrce Zákonů o zdanění a vůdce Vlastenců, kteří se r. 1768 postavili proti Konfiskaci Hancockovy lodi SVOBODA fregatou ROMNEY. Zemřel 23. října 1769 a byl pohřben deset stop hluboko v COPPS HILL, v Bezpečí před Britskými Kulkami.""Nelijte sem nic závadného. Odtok do řeky Neponset.""Jsi teď můj nepřítel a já jsem tvůj.""Miluj svého (muslimského) souseda jako sebe samého."