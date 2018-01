Lžemi vrhají manipulátoři Čechy do paralelních světů pro peníze a moc

PŘEČETLI JSME:

2. 1. 2018

Když člověk sleduje, jakým způsobem se dnes některé skupiny mocných podílejí na vzniku paralelních světů, kde se skutečné problémy ignorují a ty neskutečné uměle vytvářejí, těžko uvěřit, že by to nedělaly naschvál, že by to nebyla hra, v níž se každé slovo váží tak, aby v celku utvářelo nenávistnou propagandu.Jen kvůli těm, kteří kumulují moc a kapitál, kteří utvářejí mediální prostor a úspěšně zneužívají nejistoty nás ostatních a přetavují ji v paranoidní nenávist, žijeme ve zcela oddělených světech. Politika se pro Okamuru, Ovčáčka, Zemana, Klause mladšího nebo Babiše stala jen závodem, v němž si plně saturovaní lidé hledají obětní beránky, aby mohli zůstat u moci. Z médií jako TV Barrandov, Parlamentní listy, MF Dnes, Prima nebo Nova ta touha vydělávat na rozeštvávání úplně čiší.Jednou z cest nápravy by mohlo být důsledné odhalování těch mocenských struktur, které ze stávajícího naladění těží. To jsou totiž ti opravdoví společenští paraziti.Zdroj ZDE