Kterak Parlamentní listy přibíjejí Jiřího Pehe na kříž

4. 1. 2018 / Daniel Veselý

Ačkoli se s řadou postojů opatrně našlapujícího liberála Pehe nemohu ztotožnit, považuji jeho text Česko:(ne)bezpečná montovna strachu a průměrnosti za pronikavou sondu do duše současné české společnosti libující si v malosti, průměrnosti a paranoidním izolacionismu. Jiřímu Pehe bych ale vytkl minimálně dvě věci: a to benigní reflexi migrační politiky Evropské unie (neboť ta se stala předmětem sžíravé kritiky ze strany Amnesty International, Lékařů bez hranic nebo organizace Oxfam) a shovívavý pohled na globalizaci, jejíž dopady (hovoříme-li o ekonomické globalizaci) se staly podložím pro vznik a rozmach xenofobních seskupení a dalších negativních jevů v západní a české společnosti. A ač politolog opatrně klouže po povrchu, aniž by se pustil do zevrubné analýzy těchto mnohdy opomíjených nešvarů, celá řada jeho dalších postřehů jednoduše tne do živého.

Píše-li Pehe o společnosti prodchnuté strachem, z nějž tyjí ultrapravicoví populisté účelově se zaklínající „národními zájmy“, o excesech soudní moci, ubohé politické kultuře nebo miliónu exekucí, skutečně netuším, co je na těchto tvrzeních tak šokujícího. A pokud někomu vadí teze o nedostatku ambicí a vizí a všeprostupující průměrnosti, je na něm, aby je věcně vyvrátil. Nebo je skutečně nejlepším vývozním artiklem České republiky prezident Miloš Zeman s jeho xenofobií a zcestnými názory na islám a muslimy, jak se domnívá jeho od reality odtržený fanclub? A můžeme se divit, že si spousta lidí toto myslí, když PL - ale i TV Nova, TV Prima apod., nedělají reálnou žurnalistiku, ale doslova a do písmene debilizují českou společnost?

Věcná kritika samozřejmě nepřichází v úvahu u PL, oplzlé tribuny obchodníků se strachem a konspiracemi, kde si jeden nesmysl podává dveře s druhým. Redaktoři PL oslovili více než dvacet českých politiků, aby se k politologově herezi vyjádřili v anketě s titulkem Hloupý sprosťák, co pohrdá lidmi. Před ním si můžete jen uplivnout. Pehe řekl, že Češi jsou podprůměrný národ, a tohle mu vzkázali Babiš, Keller a Okamura.

Premiér Babiš míní, že jeho hnutí se strachem z EU ani ze světa neobchoduje a že odmítá kvóty, protože nefungují. Co na tom, že předseda vlády ve spolupráci se svými kolegy z Visegrádské čtyřky uzavřel s libyjskými orgány kontrakt za desítky miliónů eur, tedy se zemí, jež podle Amnesty International za aktivní asistence EU bije, mučí a zabíjí uprchlíky? Tomio Okamura se blýskl brilantním hoaxem, když prohlásil, že „milióny muslimských migrantů touží Evropu islamizovat a v podstatě pravidelně páchají teroristické útoky i kriminalitu“. Má snad lídr SPD po ruce nějakou relevantní studii či statistiku, aby toto obvinění doložil, anebo jako vždy jen plácá, co mu slina na jazyk přinese? Pozadu nezůstává ani kdysi respektovaný sociolog Jan Keller, který tvrdí: „Pan Pehe má patrně svoje instrukce, co má psát, a já bych se deklasoval, pokud bych tu jeho snůšku hloupostí, falešných stereotypů a pivních řečí bral vážně. Pokud ho za to někdo platí, je mi toho mecenáše líto. Jsou to vyhozené peníze.“ Existuje nějaké dno, kam by tento zdiskreditovaný národovec ještě mohl spadnout? Kdeže jsou ty časy, kdy Jan Keller bravurně školil Jiřího Pehe, když přišla řeč na nelegální invazi do Iráku, již politolog tak nesmyslně obhajoval? Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna politického komentátora označil za neomarxistu „nenávidějícího svou vlastní zemi, její tradice a její historii“ s tím, že výsledek voleb není „strachem z neznámého“, ale „racionální rozhodnutí neopakovat cizí chyby“. Je-li toto vrcholný reprezentant dnešní sociální demokracie, není vůbec nutno kvůli jejímu volebnímu debaklu truchlit. Čtenáře znalého produkce PL dozajista nezaskočí skutečnost, že šest oslovených politiků se rekrutuje z obskurní a rasistické SPD.

Kdyby kritikové pana Pehe byli chytří, dokázali by podchytit a analyzovat slabiny jeho článku. K tomu ovšem nedošlo, jak názorně ukazuje dehonestující litanie otištěná PL. Redaktoři webu patrně chtěli ukázat, že proti politologovi stojí téměř jednotná politická fronta, což jen potvrzuje stanovisko pana Pehe o ubohé politické kultuře v ČR. Navíc editoriální politika tohoto webu, dá-li se tak vůbec nazvat, v první řadě spočívá v servírování prvoplánových blábolů, neověřených a pochybných informací, polopravd a vyložených lží. A je nesmírně jednoduché přikvačit s vulgárními odsudky, jejichž nositelé pouze omílají bezzubé fráze o skvělém českém národě, jejž je zapovězeno kritizovat.