Macron proti propagandě a destabilizaci: O demokracii, která nezešílela

6. 1. 2018 / Karel Dolejší

Nejkratší možnou odpovědí je, že čínská, indická či arabská média nepředstavují žádný problém, protože jde opravdu o média. Smyslem jejich existence je přinášet informace a - ano - v cizojazyčných mutacích také nabízet světu specifický pohled zemí či kultur, v nichž vznikla.

Naproti tomu RT a Sputnik v tomto smyslu médii vůbec nejsou. Jde v prvé řadě o nástroje ruské zpravodajské a informační války proti západním demokraciím. A to oč se zmíněné podniky snaží není "šířit ruský pohled", ale rozvrátit informační prostor v cílových zemích natolik, že dezorientovaná veřejnost již nedokáže rozeznat, co je pravda a co lež, co je důvěryhodný zdroj a co novinářská žumpa; ne že vezmou v úvahu nějaký "ruský pohled", ale že nevěří už vůbec ničemu. Dalším cílem je amplifikovat spory a nedorozumění v cílových společnostech a vyhrocovat tak politickou a sociální situaci, aby došlo k delegitimizaci režimů a ochromení decizní sféry.

Je veliký rozdíl přečíst si názor Pekingu řekněme na americkou politiku vůči KLDR, se kterým můžete či nemusíte souhlasit, nebo čelit pokusu ovlivnit volby v cílové zemi, případně šířením dezinformací vyvolat všeobecnou hysterii - jako v případě kauzy smyšleného znásilnění dívky ruského původu v Německu imigranty, a tím v důsledku posílit pravicové extrémisty.

Sám Macron byl v prezidentské kampani vystaven nezakryté ruské snaze prosadit do prezidentské funkce ultrapravicovou Marine Le Penovou, kterou Moskva podporuje i finančně a která opakovaně deklarovala záměr vystoupit z NATO a uzavřít strategické spojenectví s Ruskem. Tato snaha se projevovala hackerskými útoky a řadou dalších výrazných faulů. Číňané, Indové, Arabové nebo Američané nic ani zdaleka srovnatelného neprovozovali. Není tedy nejmenší důvod snažit se jakkoliv omezovat působení zahraničních médií ve Francii - pokud totiž jde o média, ne o vlivové kanály sloužící zpravodajské a informační válce proti této zemi.

Rozhlédnutí po Evropě nepřekvapivě vede k závěru, že extrémisté, které Moskva v té které zemi favorizuje a podporuje, se zpravidla stávají také nejvýznamnějším kanálem šíření ruských dezinformací formou "nezávislých" webů přebírajících obsah RT a Sputniku a přeposíláním těchto výtvorů na sociálních sítích. To týká stejně tak italského populistického Hnutí pěti hvězd, německé AfD, francouzské Národní fronty, bulharské Ataky, řeckého Zlatého úsvitu nebo i některých členů radikálního křídla britské Labour Party, jejíž fanatismus, posedlost jednostranným odzbrojením coby "příkladem" pro režimy typu severokorejského či nenávist vůči západní tradici obecně Kremlu výborně vyhovují. V případě skotských nacionalistů je to bývalý premiér a bývalý poslanec Skotské nacionalistické strany Alex Salmond s vlastním politickým pořadem na RT ZDE. (Hájil se - nepřesvědčivě, že má nad svým pořadem plnou redakční kontrolu, avšak čelí nyní vyšetřování britského regulačního orgánu pro vyváženost televizního a rozhlasového vysílání Ofcom, pozn. JČ.) V ČR jde především o extrémisty z řad SPD a KSČ(M) (která je sekundárně využívána i k destabilizaci Ukrajiny), ale významný vliv mají ruská podvratná "média" také uvnitř ČSSD.

Macron v závěru vystoupení, v němž oznámil záměr bránit se zpravodajské a informační válce, popřál "normálním novinářům" do nového roku příznivé ekonomické podmínky pro jejich práci.

Zákon proti propagandě a dezinformacím ovšem francouzský prezident prosadit může; zlepšení ekonomických podmínek pro působení médií už ale není v jeho moci.