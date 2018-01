Vyšetřovatel Mueller bude vyslýchat Donalda Trumpa

9. 1. 2018

Robert Mueller investigators interested in interview with Donald Trump https://t.co/ysPTXWPaTk

Mueller o tom, že chce provést výslech Donalda Trumpa, informoval jeho právníky koncem prosince. Trump je ochoten se výslechu podrobit a domnívá se, že by to ukončilo spekulace, zda jeho předvolební kampaň v roce 2016 byla koordinována s Ruskem. Jenže Trumpovi právníci chtějí zabránit tomu, aby se Trump musel podrobit otevřenému výslechu tváří v tvář s vyšetřovatelem, bez jasných parametrů a určení časové délky výslechu. Chtějí odpovědět na Muellerovy otázky písemně a také od Muellera požadují, aby jeho tým dokázal, že odpovědi na otázky, které chtěji položit Trumpovi, nemohou získat bez Trumpova výslechu.Mueller se má v brzké době znovu sejít s Trumpovými právníky a má s nimi projednat podmínky Trumpova výslechu i to, na co bude prezident dotazován.Očekává se už delší dobu, že Mueller bude chtít provést výslech Donalda Trumpa, protože tento vyšetřovatel zkoumá, zda Trumpovy činy byly pokusy znemožnit vyšetřování vlivu Ruska na americké prezidentské volby. V květnu Trump vyhodil ředitele FBI Jamese Comeyho poté, co Comey svědčil na Kapitolu, že se nemúže vyjádřit k otázce, zda se Rusko spiklo s Trumpovou předvolební kampaní.Trump také nadiktoval zavádějící prohlášení, které později zveřejnil jeho syn Donald Trump junior o svém setkání s ruskou právničkou během prezidentské předvolební kampaně.Podrobnosti v angličtině ZDE