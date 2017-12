Pokud v Alabamě zvítězí ve volbách Roy Moore, je důvod se začít vážně bát

12. 12. 2017





Roy Moore zřejmě zvítězí v úterý ve volbách v Alabamě navzdory tomu, že svědčilo několik žen, že je sexuálně v sedmdesátých letech napadl, když jim nebylo ani dvacet. Moore to popírá, že prý je to spiknutí "lesbiček, gayů, bisexuálů a socialistů". Když vyšla obvinění najevo, 37 procent evangelikálských voličů ve státě Alabama uvedlo, že proto budou pro Moorea hlasovat.



Hlavní aktivisté, kteří podporují Moorea, jsou sítě včetně takzvané Ligy Jihu - to je bělošská nacionalistická organizace, která chce znovu vytvořit americkou jižanskou Konfederaci (která prosazovala otroctví a byla poražena ve válce Severu proti Jihu) - a extremní protipotratoví aktivisté, kteří ospravedlňují vraždění lékařů pracujících na potratových klinikách, píše Paul Mason.





Těmto lidem nejde pouze o to, aby porazili Demokraty - jde jim o posílení možnosti zrušit práva žen a menšin, která jsou zaručena na federální úrovni. Moore byl dvakrát suspendován jako hlavní soudce v Alabamě za to, že odmítl dodržovat americkou ústavu - v roce 2003 odmítl splnit příkaz federálního soudu, aby odstranil ze státní soudní síně náboženský symbol, a v roce 2016 odmítl jednat podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, který legalizoval sňatky osob téhož pohlaví. Navzdory tomu, že to vážně poškodí pověst Republikánské strany, ta ho jako volebního kandidáta podpořila!



Za Donalda Trumpa probíhá v Americe proces, kdy základna radikalizuje establishment a establishment pak má pocit, že mu to dává právo začít likvidovat demokracii. Moore se vyjádřil, že naposledy byla Amerika "veliká", "když byly rodiny jednotné, i když jsme tehdy měli otroctví"... Samozřejmě, rodiny černochů byly rozervány na kusy.



Avšak vážnější paralely jsou z nedávnější doby. Ve své studii o vzestupu nacismu a o pádu Výmarské republiky identifikoval levicový historik Hans Mommsen tři destabilizující faktory:



1. Prvním byl vznik konzervativních polovojenských bojových jednotek, které měly nejméně 400 000 členů, než vznikli nacističtí hnědokošiláči. I když bylo jejich údajným cílem udržovat pořádek, tyto polovojenské bojové jednotky ochromily oficiální policejní struktury, jichž pak využili nacisté k tomu, aby se dostali k moci.



2. Druhým faktorem byla korupce soudnictví. V celé řadě soudních případů, nejvýrazněji, když schválily pomluvu, že umírněný socialistický předák Friedrich Ebert se dopustil zrady, zlikvidovaly německé soudy republikánskou ústavu, na níž byla založena výmarská demokracie.



3. Třetím destabilizačním prvkem bylo rozhodnutí konzervativních kancléřů po roce 1930 vládnout prostřednictvím dekretů. Soudy jim povolily, aby parlament kancléř odsunul stranou.



Němečtí podnikatelé se pak aktivně začali podílet na likvidaci německé parlamentní demokracie, vždycky pod tlakem radikální, plebejské, rasistické voličské základny.



Ve Spojených státech v současnosti právě kumulativně vzniká radikalizace pravice: vznikají polovojenské jednotky mladých mužů, mobilizovaných prostřednictvím internetu a věnující se násilné misogynii a rasismu. Existuje síť už asi 200 šerifů, kteří tvrdí, že volený místní šerif by měl mít právo ignorovat federální zákony.



A nyní jsme svědky začátku vlády prostřednictvím diktátu, nejen častými prezidentskými dekrety a svévolným propouštěním zaměstnanců Bílého domu, ale v samotném Kongresu.



Mooreovo vítězství v úterý zrychlí tempo pravicové radikalizace. Nové vyhlášení nezávislosti Jihu není nemyslitelné, ani není nemyslitelné, že by v USA vládli místní šerifové, ignorující federální soudy.



Pro většinu velkých amerických podniků je rétorika této ultrapravice naprosto nepřijatelná. Přesto však tyto firmy dále dávají peníze Republikánům a Republikáni se od americké ultrapravice nedistancují.



Kompletní článek v angličtině





