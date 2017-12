Problém není ve voličích, ale v politicích

13. 12. 2017 / Boris Cvek

To, že ve volbách do Senátu v Alabamě prohrál Trumpem podporovaný kandidát, nelze podle mne číst tak, že by byla zlomena nějaká nezlomná Trumpova obliba. Trump na počet hlasů přece prezidentské volby jasně prohrál a je velmi pravděpodobné, že kdyby proti němu stál Obama, tak je prohraje i na počet volitelů a prezidentem se nestane. Mnoho voličů, kteří volili Trumpa proti Clintonové, by volili nejspíše Obamu proti Trumpovi. Titíž voliči.





Stejně tak u nás: ti voliči, kteří dlouho volili ODS nebo ČSSD, dnes volí ANO. A zřejmě by ti samí voliči zase volili ODS nebo ČSSD, kdyby dostali od těchto stran jinou nabídku, než je minulost. ANO se staví do role budoucnosti a změny, zatímco tradiční strany uvázly na mělčině starých tváří a rétoriky, podle níž je třeba se vrátit do minulosti. To je celý problém české politiky. To je také důvod, proč – aspoň podle dat, prezentovaných v Otázkách V. Moravce neděli před touto nedělí – podpora pirátů vzrostla na 14%, zatímco ODS přes svou zásadovost moc neroste, o trojlístku TOP09, KDU-ČSL a STAN nemluvě. Těmto stranám hrozí, že uváznou na ostrůvcích svých „skalních voličů“.

S nástupem starých tváří v ČSSD lze očekávat její pokles pod 5%, možná dokonce pod 3%. Podle již zmíněných dat byla na 5,5%. Což je další pokles oproti volbám, více než o 2% - a to v oblasti, kde 2% znamenají už hodně (je jistě rozdíl mezi propadem z 32% na 30% a propadem z 7% na 5% - ten druhý propad je fatální, ten první jen kosmetický). A rozhodně nejde o žádný evropský trend. V Rakousku jsou socialisté druhou nejsilnější stranou, stejně tak v Německu (v Dolním Sasku dokonce vyhráli volby), v Británii začínají dominovat. Špatně jsou na tom ve Francii, ale tam minimálně jejich humanistickou a proevropskou agendu převzal Macron. U nás se levice této agendy naprosto vzdala. Jejím základním hodnotám by se dokonce mohla učit u rakouských Svobodných, kteří jsou obecně považováni za krajní pravici, nicméně jsou nalevo od naší levice.