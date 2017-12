Ateistické evangelikálství televize Fox News

Američtí evangelikálští kazatelé jsou nadšeni z Donalda Trumpa. To, že se dostal do Bílého domu, byl podle nich Boží zásah: "Bůh zasáhl do našich voleb a umístil Donalda Trumpa do Oválné pracovny za velkým účelem," míní dallaský pastor Robert Jeffress.



Kritikové poukazují na to, že tito lidé jsou pokrytci, neboť Donald Trump je doslova lidským zosobněním odpovědi na otázku "Co by Ježíš NIKDY nedělal?"



Jenže americký evangelikalismus, živený nyní především Murdochovou televizí Fox News, prošel podivnou proměnou. Stal se absolutně ateistickým. Jeho hlavní součástí je nakupovat komerční výrobky s náboženským obsahem a prohlašovat posvátným něco tak světského a protináboženského, jako je vlastnění zbraní, píše v deníku New York Times Amy Sullivan.





Trump a síť 200 evangelikálských rozhlasových stanic po celých Spojených státech vedou systematicky "válku za Vánoce" - aby bylo více vánoční výzdoby v nákupních střediscích a v obchodech, pokud možno už od října. Paradoxně to absolutně sekularizuje a komercializuje pojem Vánoc, které už nemají s náboženstvím nic společného. Fox News šíří ideologii, podle níž každý Američan, který je běloch a je konzervativní, je zároveň evangelikálem. S náboženstvím to nemá nic společného.



Důležitou součástí je vyvolávání strachu v obyvatelstvu. Autorka byla na shromáždění mladých konzervativců v Severní Dakotě, kteří se houfně obávali "invaze Islámského státu" a byli proto za všech okolností po zuby ozbrojeni. Přitom v celé Severní Dakotě dochází ročně k 21 vraždám. V roce 2015 z nich 7 spáchali lidé doma vlastněnými střelnými zbraněmi. Jen 3 vraždy spáchala osoba, která oběť osobně neznala.



Přesto však jsou mladí konzervativci v Severní Dakotě posedlí strachem z nebezpečí. Systematicky to v nich vyvolává televize Fox News, kterou sledují čtyři hodiny denně.



Náboženství přestává mít vliv - pastor káže v kostele jednou týdně jen po dobu patnácti dvaceti minut. To se s dopadem televize nedá srovnat. Nejdůležitější je vlastnictví zbraní.



