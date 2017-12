EU: Americká daňová reforma porušuje globální pravidla

20. 12. 2017

Evropští ministři financí jsou znepokojeni. Tvrdí, že velká americká daňová reforma zahrnuje opatření, která nespravedlivě znevýhodňují evropské firmy a protiřečí globálním pravidlům spravedlivého zdanění. Mají pravdu?

Minulý týden napsali ministři financí Německa, Francie, Británie, Španělska a Itálie znepokojený dopis americkému protějšku Stephenu Mnuchinovi. Kopie dostali všichni přední Republikánští politici v Kongresu.

Dopis tvrdí, že návrh daňového zákona, tak jak vypadal před týdnem, by znamenal rozchod s globálními pravidly spravedlivého zdanění, která se vztahují na korporace, a představoval špatně zakrytou obchodní válku.

"Spojené státy jsou nejdůležitějším obchodním a investičním partnerem Evropy," napsali ministři. "Je důležité, aby práva americké vlády ohledně vnitřní daňové politiky byla vykonávána způsobem, který odpovídá mezinárodním závazkům, které převzala. Zahrnutí některých méně konvenčních mezinárodních daňových ustanovení by protiřečilo americkým smlouvám o dvojím zdanění a mohou znamenat riziko výrazně rušivého dopadu na mezinárodní obchod."

O den později byl podobný dopis odeslán Mnuchinovi čtyřmi nejvyššími představiteli Evropské komise.

Tyto dopisy se nedočkaly veřejné odpovědi, ačkoliv v zákulisí může docházet k tichému přepisování předlohy, které vezme v úvahu evropské obavy.

Americké zákonné předlohy vždy existují nejméně ve dvou verzích - jedné senátní, druhé pro Sněmovnu reprezentantů. "Konferenční proces" představuje jednání, které odstraňuje rozdíly mezi oběma verzemi. Mělo by skončit tento týden.

Za prvé, předloha Sněmovny reprezentantů navrhuje dvacetiprocentní daň pro případy, kdy americká firma nakupuje zboží či služby od zahraničního dodavatele či "pobočky" - pokud dodavatel nedeklaruje platbu jako příjem v USA.

Evropští ministři financí tvrdí, že to znamená porušení zásad Světové obchodní organizace, protože jde o zvýšení daní pouze pro zahraniční zboží a služby, ne na ekvivalentní domácí alternativy. Podle nich jde také o "dvojí zdanění", protože v důsledku zdaňuje zisky společností se sídlem mimo USA - poté, co již zaplatily daně v domovských zemích.

""U vědomí toho, že takřka polovina transatlantického obchodu je obchodem uvnitř firem, jde o riziko vážně postihující opravdový obchod a přesun investic mezi našimi ekonomikami," napsali ministři.

Za druhé, senátní návrh obsahuje "daň z eroze daňové základny a zneužívání daní" (base erosion and anti-abuse tax, BEAT). "Eroze daňové základny" označuje různá účetní opatření k legálnímu převedení zisků do lokality s nižší daňovou zátěží.

Evropští ministři konstatují, že "předcházení" erozi daňové základny je důležitým cílem, ale "ustanovení má zřejmě potenciál být extrémně škodlivým pro mezinárodní bankovnictví a pojišťovnictví, protože přeshraniční finanční transakce v rámci skupiny budou považovány za podléhající zdanění a podřízeny 10 % zdanění. To může... bolestně postihnout mezinárodní finanční trhy."

Ministři financí uzavírají, že "některá z navrhovaných opatření by znamenala neférové obchodní praktiky a mohla by odradit neameriské finanční instituce od působení v USA".

Evropané konečně kritizují také senátní návrh na preferenční daňový režim pro "neurčitý zahraniční příjem". V zásadě jde o příjmy amerických společností z licenčních poplatků - a ty by byly daněny sníženou sazbou 12,5 %, namísto sazby 21 % pro ostatní korporátní zisky.

Evropané píší, že by to znamenalo dotování exportu v porovnání s domácí spotřebou a podle pravidel WTO to může znamenat ilegální podporu exportu.

Clemens Fuest, předseda institutu Ifo pro ekonomický výzkum v Mnichově, tvrdí, že kritika Evropské komise "je oprávněná. Navrhovaná opatření by narušila mezinárodní obchod a vedla ke dvojímu zdanění."

Podle ekonoma Tobiase Hentzeho Německého ekonomického institutu v Kolíně nad Rýnem by mohlo jít o start "závodu ke dnu", v němž by se zákonodárci různých zemí předháněli, kdo poskytne korporacím ještě nižší daně. Pokud budou reformy schváleny, USA se změní ze země s vysokou mírou zdanění ve stát s nízkou mírou. Až dosud byla daňová zátěž v USA s 38 % výrazně vyšší než v Německu (30 %) nebo Francii (34 %). Nyní by měla klesnout na zhruba 25 %.

Zdroj v angličtině: ZDE