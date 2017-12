Vánoční poselství: Všichni bychom se měli mít rádi, protože nikdy nevíte, co zítřek přinese

23. 12. 2017

V londýnském věžáku Grenfell Tower vznikl letos na jaře požár, v němž zahynulo téměř 100 lidí. Britská televize Channel 4 vysílá o letošních Vánocích alternativní vánoční poselství, od dětí, které v tomto paneláku bydlely:"V tu noc toho požáru jsem slyšel, jak lidi křičí.""Pak maminka vyskočila z postele a řekla, abychom se oblékli.""A pak jsme utíkali dolů, ale schody byly hodně dlouhé, ze 17. patra.""Šli jsme všichni dolů po schodech a jediné, co jsme viděli, byl ten obrovský plamen na stěně budovy.""Potom jsme vyšli ven a viděli jsme, - hm - jak z věžáku padají -- věci. (Skákající lidé.) A jak hoří tráva.""Pořád jsme ještě v hotelu.""Ten hotel je opravdu malý a je to hodně daleko od mé školy. Není to zrovna příjemné.""Bydleli jsme v hotelu, ale teď už nás přesunuli do dočasného bytu.""Myslím, že by nikdo nechtěl trávit Vánoce v hotelu.""Já jsem ale ráda, že aspoň máme kde ty Vánoce oslavit.""Mým vánočním poselstvím je, že si myslím, že všechny rodiny, děti a rodiče, by měly mít pěkný, teplý, útulný domov.""Chci prostě, aby všichni na světě měli alespoň kde bydlet.""Mým vánočním poselstvím je, že to není všechno jen o dostávání dárků. Je to také o dávání.""Podělte se o jídlo.""Mým vánočním poselstvím je, že by se všichni měli mít rádi a měli by se všichni navzájem respektovat. PROTOŽE NIKDY NEVÍTE, CO PŘINESE ZÍTŘEK. A je důležité mít rád a ctít svou rodinu.""Mým poselstvím pro všechny lidi o Vánocích je. aby zůstali dohromady jako rodina a aby jim nic nechybělo. Vím, že pro všechny je to dnes velmi těžká doba, ale všichni to přežili a všichni pomáhali jako jedna rodina. Tak... vám přeju hezké Vánoce. A všechno nejlepší v novém roce! Mějte se dobře!"