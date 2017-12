Proč zasahuje Evropská unie proti Polsku a nikoliv proti jiným nešvarům v Evropě?

26. 12. 2017

S rozhodnutím Evropské komise z minulého týdne ohledně Polska to nemá nic společného. Brusel jedná na základě potřeby zajistit existenci nezávislých soudů a soudců, což je základní podmínka, má-li země zůstat členem Evropské unie, píše Natalie Nougayrède.

Rozhodnutí Evropské komise zahájit řízení proti Polsku za to, že rozdrtilo své nezávislé soudnictví, vyvolalo zuřivou reakci od evropské ultrapravice. Ta Polsko vykresluje jako "hrdý národ odvážně bojující proti civilizační hrozbě Západu, kdy bělošská, křesťanská totožnost je ohrožena muslimskou imigrací, kterou jí vnucuje Evropská unie".









Proč však Brusel nezasahuje například proti věznění katalánských politiků, nebo ku prospěchu uprchlíků, kteří jsou drženi v otřesných podmínkách na řeckých ostrovech? Lze přece vypracovat dlouhý seznam evropských zemí, které nějakým způsobem nedodržují demokratické principy EU. Proč zasahuje Brusel proti Polsku a nezasahuje proti jiným?





Evropská komise však nekritizuje Polsko jen za jeho chování. Snaží se zachovat korpus evropského práva, který se týká všech evropských občanů bez rozdílu. Pokud by Brusel v této věci proti Polsku nezasáhl, mohla by nastat situace, kdy řekněme Němec či Portugalec v Polsku jednoho dne bude obětí politicky ovládaného soudce. Celá EU by se pak začala rozkládat.





Rozhodnutí Evropské komise zasáhnout proti Varšavě je sebezáchranným aktem, který brání zachování EU jako ekonomického a obchodního bloku, založeného na demokratických principech.





Podrobnosti v angličtině ZDE