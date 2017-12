Investujme do betonu, vzdělání škodí...

Rada nad zlato

28. 12. 2017 / Bohumil Kartous

Miloš Zeman radí Čechům, aby investovali do dopravy. Tuto oblast si vybral jako nejdůležitější z hlediska ekonomického rozvoje. Investovat "do betonu" je sice potřeba, ale je to z hlediska střednědobé a dlouhodobé prosperity druhořadé. V prvé řadě je nutné investovat do vzdělávání, které představuje ve věku inovací a přesunu ekonomického těžiště do digitální dimenze nejdůležitější "přírodní zdroj", který může česká společnost využít.(str. 46 a dále). Z hlediska celkových investic do vzdělávání, podpory učitelů, struktury středního školství či výhledu na dosažení vyššího vzdělání vybočuje významně pouze Polsko, Slovensko, ČR a Maďarsko třou ruku v ruce vzdělávací bídu.. Nebýt skličující politické a občanské situace. mohli bychom Polákům závidět, že předchozí vlády nebyly tak tupé a zajistily, že Polsko se alespoň blíží z hlediska investic do vzdělávacího systému průměru OECD (procentem HDP) a že polští učitelé nedostávají tak ostudně nízké platy či že se míra dosažení vyššího vzdělání diametrálně liší od stavu ve zbylých třech zemích Visegradu...