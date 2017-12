Zastavme nesmyslné odebírání dětí!

Pro účast dcery na škole v přírodě klientka nabídla svou přítomnost a asistenci, která však byla školou také odmítnuta. Místo zajištění pomoci pro dceru naší klientky došlo k nepochopitelnému zvratu. Škola kontaktovala OSPOD. Pracovnice OSPOD podala k soudu návrh na zahájení řízení o nařízení výchovného opatření, z důvodu údajně špatné komunikace klientky se školou. OSPOD pochybil v tom, že ihned šáhl po nejtěžším kalibru, který má k dispozici, bez toho, aniž by s klientkou konzultoval, v čem shledává nedostatky a ihned se obrátil na soud, to je v přímém rozporu se zákonem (viz zde ). Klientce hrozí odebrání dcery a její umístění do ústavní výchovy. Pomozte nám zabránit odebrání dítěte a změnit tuto praxi OSPOD, kdy jsou rodiče nezákonným způsobem zastrašováni, místo toho, aby jim byla poskytnuta podpora. Děkujeme!