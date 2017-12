V Německu se účtují záporné ceny za spotřebu elektrické energie

28. 12. 2017





Německo investovalo za posledních dvacet let 200 miliard dolarů do obnovitelných zdrojů elektrické energie. Tyto obrovské investice nyní mají neočekávaný dopad - občas se totiž děje, že spotřebitelům se za užívání elektrické energie platí. To se stalo zrovna o minulém víkendu.



Po většinu neděle 24.12. a ráno 25.12. klesly v Německu ceny elektrické energie pod nulu v důsledku malé poptávky, netypicky teplého počasí a silného větru, v jehož důsledku bylo do elektrické sítě generováno množství elektřiny vytvořené větrníky.





Takové záporné ceny elektřiny nejsou v Německu normou, ale dochází k nim docela často, v důsledku obrovského úsilí Německa investovat do ekologických forem vytváření elektrické energie. Za poslední rok poklesly ceny elektřiny v Německu pod nulu více než stokrát.



V neděli dostávali velcí spotřebitelé elektrické energie za každou spotřebovanou megawathodinu elektřiny 50 euro. V době, kdy je větrno, je přebytek elektrické energie a spotřebitelé jsou zápornými cenami povzbuzování k její spotřebě. Vzniká nový systém, kdy jsou spotřebitelé povzbuzováni, aby třeba zapnuli pračku v době, kdy je elektřiny k dispozici nejvíc a je nejlevnější.



Záporné ceny elektřiny má celá řada západoevropských zemí, včetně Belgie, Británie, Francie, Holandska a Švýcarska. V Německu jsou ale nejčastější.



Podrobnosti v angličtině



