Scénář: Stane se pod vedením prezidenta Tomia Okamury ČR znovu ruským satelitem?

30. 12. 2017



Pan Miloš Zeman se před nedávnem osobně zúčastnil celostátního sjezdu Tomiovy SPD. Pronesl na něm pak dosti vstřícný, až pochvalný projev. Připravené gesto mělo legitimizovat českou krajní pravici - a učinit ji stravitelnější, přijatelnější pro širší veřejnost.



Již předtím se dosluhující prezident a Tomio sešli - těsně před vypršením lhůty k podání prezidentské kandidatury - a zjevně se dohodli na vzájemné podpoře. Tento plán nyní naplňují.

Nebude také žádnou náhodou, že se pak o týden později - a přibližně měsíc před volbou nové hlavy našeho státu - sjely do Prahy mezinárodní špičky protievropské a prokremelské krajní pravice.Vystoupení Tomia bok po boku s Marine Le Pen a Wildersem - pouhý týden po ,,přátelské" návštěvě Miloše Zemana na sjezdu SPD - mělo být dalším signálem. O legitimitě, přijatelnosti a síle hnutí, které zjevně rozkládá jednotnou mírovou Evropu těžce vybudovanou v období po 2.světové válce. Proudu, který nyní žene náš desetimilionový národ žijící uprostřed kontinentu v sevření mezi Rusy a Němci do slabosti a izolace.Pro Kreml je nejvyšším zájmem, aby byl v nadcházejících volbách znovu zvolen jemu nakloněný pan Zeman - a nikoliv prozápadní kandidát typu prof. Drahoše, či Pavla Fischera.Ony kruhy zároveň dobře vědí, že Miloš Zeman další funkční období pravděpodobně zdravotně nevydrží - a mají už připraveného nástupce: Tomia.Po znovuzvolení pana Zemana může následovat takovýto scénář : Za několik měsíců v české společnosti zcela převládne emoce strachu a ještě posílí trend k izolaci od Evropské unie.V této situaci - přes všechny nynější hezky znějící, ale právně nezávazné (předvolební) sliby - znovuzvolený prezident vyhlásí předčasné volby do Poslanecké sněmovny. A z nich vzejde triumvirát Babišova ANO, Tomiovy SPD a komunistů ještě silnější než doposud - možná už získá ústavní většinu.Tomio pak při koaličním vyjednávání "přitlačí" - a za pasivity, ba tichého souhlasu prezidenta Zemana a p.Babiše dojde k vyhlášení referend o vystoupení z EU a NATO. A občané si je skutečně odhlasují.Následovat budou mezinárodně-politické, bezpečnostní a ekonomické ochromení a izolace našeho národa.Budeme pak v dalších letech zakoušet čím dál tím tvrdší přímý diktát mocnějších - a časem pak můžeme očekávat novou vojenskou okupaci své země.Zdro j ZDE