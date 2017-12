"S lidmi se musí mluvit." Turecký uprchlík založil v Německu horkou linku pro rozhovory s ultrapravičáky

25. 12. 2017

V březnu 2016 procestoval Ali Can východní Německo, region plný protiuprchlické nenávisti. Zkoumal, kde nalezne centra protiuprchlického aktivismu.Jeho plán? Hovořit s lidmi, kteří odmítají uprchlíky, a pochopit jejich motivy. Zjistil, že lidé potřebují o těch věcech hovořit."Většina lidí má předsudky a bojí se něčeho, co neznají," zdůrazňuje Ali Can. "Ale to neznamená, že to jsou rasisti."Ali Can pak zveřejnil na Facebooku ve videu své telefonní číslo a vyzvali lidi, aby mu zavolali. "Můžete mi zavolat na toto číslo, pokud se bojíte uprchlíků, zuříte ohledně jich anebo prostě máte otázky ohledně rostoucího počtu uprchlíků v Německu." Pořádal také workshopy, v nichž lidi informuje o imigraci.Za rok od té doby, co zveřejnil své telefonní číslo, mu zavolalo asi 200 lidí. Hlavními tématy rozhovory je integrace uprchlíků, údajná neslučitelnost islámu s německou kulturou a obava, že imigranti způsobí, že Německo bude méně bezpečné."Rasismus a předsudky jsou často zakořeněny ve strachu, že lidé ztratí kontrolu, a ze strachu z neznámého, a také v důsledku zastaralých způsobů myšlení," říká Ali. "Nejlepším způsobem je tyto obavy osobně konfrontovat.""Sám jsem příkladem, že integrace funguje," říká Can, který studuje na učitele němčiny. Chce se spojit s voliči ultrapravicové Alternativy pro Německo.Pochopil, že jeho hlavní rolí je poslouchat."Pak kladu otázky, abych zjistil, kolik existuje potenciálu, a vykládám jim své příběhy,"Vypočíávat fakta, která zpochybňují ultrapravičákovy názory, to nefunguje. Namísto toho hledá Ali podobnosti.Když někdo telefonuje, že chce omezit počet imigrantů do Německa, Ali mu vysvětlí, že i on chce žít v bezpečné zemi."Je na tom člověku, který telefonuje, aby se dokázal kriticky zamyslet během telefonní konverzace. Není to o tom, že bych se ho snažil přesvědčovat nebo mu číst levity."Umožnit lidem, aby hovořili o svém strachu, snižuje pravděpodobnost, aby se z nich stali ultrapravicoví populisté, kteří zneužívají strachu lidí k prosazování své politické agendy," zdůrazňuje.Holger Lengfeld, sociolog na univerzitě v Lipsku, který provádí výzkum voličů strany Alternative fuer Deutschland, zastává názor, že snaha s nimi mluvit vysílá dobré signály.Navzájem spolu hovořit je vždycky dobré, není nic lepšího. Jedním ze základů demokracie je, že musíte naslouchat názorům druhých, i když se vám nelíbí. Signalizuje to něco, co demokracie potřebuje: máme různé názory, ale musíme spolu mluvit." Přiznal ale, že mnoho lidí se není schopno na dialogu podílet."Chci dodat odstíny šedé do obrazu, který je často černobílý - tedy na jedné straně dobří lidé a na druhé straně rasisté," říká Ali Can. Jeho motto je "Láska je silnější než nenávist.""Ano, je to naivní," říká. Po pauze dodává: "Ale jaká je alternativa?"Podrobnosti v angličtině ZDE