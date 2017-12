Times Higher Education: Karlova univerzita jmenovala děkankou autorku, která publikovala v podvodných časopisech

23. 12. 2017 / Jan Čulík

Kontroverze ohledně jmenování Alice Němcové Tejkalové děkankou na fakultě sociálních věd Karlovy unverzity, přestože publikovala v podvodných pseudovědeckých časopisech, se dostala až do renomovaného mezinárodního akademického týdeníku Times Higher Education, ZDE. Časopis informuje, že více než 330 akademiků po celém světě apelovalo na rektora Tomáše Zimu, aby vetoval rozhodnutí jmenovacího výboru, protože Alice Němcová Tejkalová "publikovala několik článků v podvodných časopisech"."Mít děkanku, která publikovala řadu podvodných článků, by svědčilo o tom, že Karlova univerzita se dostala do 'postpravdivého'stavu a ohrozilo by to její pověst jako veřejné instituce, která tvoří vědomosti na základě rigorózních metod a dodržuje vysokou úroveň kritického zkoumání," praví se v dopise.Zatímco nemám absolutně žádné iluze, že se manažeři, profesoři a univerzitní učitelé na britských univerzitách jmenují na základě neprůhledných, často mafiosních machinací, není pochyb, že případ Alice Němcové Tejkalové Karlovu univerzitu mezinárodně diskredituje.Je to další hřebík do rakve dobré mezinárodní pověsti České republiky.