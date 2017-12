Krájení salámu

29. 12. 2017 / Jiří Hlavenka

Na jednání vlády nebude připuštěn šéf Nejvyššího kontrolního úřadu (to je ten úřad, který kontroluje vládu, ministerstva atd.). To má logiku - ještě by vládu kontroloval!

Účast kohokoli dalšího na jednání vlády je jen na pozvání předsedy Babiše (dříve mohl pozvat kterýkoli ministr a souhlas dávala vláda jako celek).

V zápise z jednání vlády se už nebude uvádět, jak který člen vlády konkrétně hlasoval. Ze zasedání vlády se nebude vydávat tisková zpráva pro veřejnost (k čemu je nám tá transparentnosť? Vládneme, nerušiť!).