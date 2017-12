Zpráva o erroristickém útoku, aneb Na Sylvestra na stráž!

31. 12. 2017 / Karel Dolejší

Jak Britské listy čtenáře s předstihem informovaly, na Boží hod Vánoční v obci Hrochův Týnec došlo k erroristickému útoku. Dosud neznámý pachatel se zde večer vloupal do budovy městského úřadu a do opěradla černého koženkového křesla ve foyer vyřezal nožem na karton obrovský kosočtverec.

Expert protierroristického oddělení Paraguayské policie ČR Liboslav Hrubeš nevyloučil, že obrazec může být vysoce stylizovanou podobou islámského půlměsíce. Naopak bezpečnostní analytik Juráš Pišingr se domnívá, že jde o nezakrytou hrozbu dalšího ozbrojeného útoku v podobě schematického zobrazení taktické formace tzv. Diamond, kterou erroristé používají například během patrolování v no-go zónách západních měst. Politolog Petr Vařenka specializující se na Blízký východ a guerillovou problematiku spatřuje zase v kauze dlouhé prsty diktatury tureckého prezidenta Erdogana, která podle něj představuje největší bezpečnostní hrozbu Západu po porážce Islámského státu.

Městský úřad již vydal občanům doporučení, aby pokud možno nevycházeli z domovů, pakliže to není opravdu nutné, a zejména se i na konci roku vyhnuli shromažďování ve velkých počtech na veřejných prostranstvích, neboť nelze vyloučit, že by se zde mohli stát terčem podřezávání. Prodejny domácích, sportovních a outdoorových potřeb ve městě mají až do dalšího vydán zákaz nabízet veškeré tábornické, pracovní a kuchyňské nože, jakož i bramborové škrabky, dláta, špachtle a šroubováky. Obavy o ekonomické dopady podobných opatření ovšem vyvážil raketový nárůst zájmu o koupi legálně držených střelných zbraní, který soupeří i se sezónním prodejem zábavní pyrotechniky.

Lidový bard Drahomír Krkavica v bezprostřední reakci na dramatické události v malém českém městečku adresoval Bruselu svůj první anglický protestsong kritizující vítačskou politiku Evropské unie, nazvaný Go for the Jugular. Podle redakčních informací se veřejného nahrávání písně v lednu zúčastní mj. skupina Ortel, Karel Gott, Helena Vondráčková, Aleš Brichta a Alexandrovci. Výtěžek z prodeje singlu poputuje ke všem obětem erroristických útoků v ČR. Mezi desítkami oslovených příslušníků kulturní fronty se nenašel ani jediný, který by nabídku podílet se na nahrávce výslovně odmítl; pouze skupina Argema rozhodla do projektu se prozatím nezabrušovat.

O dalším vývoji krizové situace v Hrochově Týnci vás budeme informovat ihned po Novém roce.

Lidé, bděte!