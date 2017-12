Babiš kalkuluje s tím, že ho možný dotační podvod neohrozí

O stavu Čechie

28. 12. 2017

Publikujeme text z Facebooku. Autor lidským jazykem vysvětluje, proč může Andrej Babiš hypoteticky podvádět, aniž by to mělo vliv na jeho volební preference. Nepřekvapivé, ale velmi varovné...

Setkal jsem se teď s dobrým známým - fajn chlapíkem, kterého jsem si vždycky velmi vážil a vážím si ho dál, i když pracuje pro Andreje Babiše a má lví podíl na Babišově vzestupu. Ne, není to ten, co si myslíte. Můj chlapík má díky své práci dokonalý vhled do myšlení českého člověka - v republice teď asi není nikdo, kdo by voliče znal líp. Nebere to z nějakých chabých komerčních průzkumů se 700 respondenty - pracuje už roky s obřími komunitami desetitisíců a statisíců Babišových fandů a odpůrců a má dokonale prošetřené trendy i nálady mezi lidem. (Což je mimochodem jedna z příčin Babišova sukcesu.)

No a tenhle chlapík mi řekl - mimo jiné - jednu zajímavou věc. AB a jeho tým mají zjištěno, že ve společnosti momentálně není skoro žádná poptávka po hodnotách. Nějaké mravní či politické hodnoty jsou teď skoro každému ukradené. Češi najeli na totální pragmatismus a jediné, co chtějí vidět, jsou konkrétní výsledky. Řešení problémů a bohatnoucí zemi. Ta hrstka lidí, co furt kveruluje s nějakými hodnotami, je přesně změřená a není dost veliká, aby se vyplatilo na ni cílit.

Myslím, že můj chlapík má pravdu. A to je, přátelé, důvod, proč nějaké Čapí hnízdo a OLAF Babiše ani v nejmenším neohrozí. Tedy myslím politicky. On samozřejmě tu kauzu nesnáší a udělá všechno proto, aby on a jeho rodina unikli zájmu policie, ale VOLIČE MU TO NESEBERE. I kdybychom tady popsali celý Facebook plamenným poukazováním na dotační podvody, obyčejný člověk si jen odfrkne - to je všechno, co na něj po 5 letech máte? Jedno blbé hnízdo? V politice kradou všichni - ale Babiš aspoň něco dělá. Pamatujte si tu předchozí větu, protože v ní je momentálně klíč k celé české politice. Dokud to Babišovi odpůrci nepochopí, nemají žádnou šanci.

Jestli dovolíte, mám takovou soukromou historickou teorii. Myslím, že od revoluce se u nás vystřídaly 3 epochy. První dekáda byla doba kovbojská. Nahoře sice jistý pan Havel básnil o Tibetu a vznešených hodnotách, ale v reále kolem sebe lidi viděli brutální hospodářské rozkrádačky a mrtvoly v sudech na dně Orlíku.

Druhá dekáda byla doba politických mluvků. Takových těch Kalousků a Sobotků. V ulicích už nepanoval takový divoký Západ, kriminalita se trošku utlumila nebo získala elegantnější podobu, zemi vládli už zkušenější, profesionální politici. Ale jen kecali a lidi viděli, že nemají žádné výsledky. Dálnice se nestavěly, problémy se neřešily, země přešlapovala.

No a tak začala třetí etapa, etapa miliardářská, ve které vězíme dnes. Za těch 20 let vyrostlo v zemi pár desítek lidí s masivními prostředky, kteří logicky dostali chuť to od těch neschopných užvaněných politiků převzít. Všimněte si, kolik takových Dědků, Jančurů a Hlavatých (o Babišovi nemluvě) se najednou vrhlo na zachraňování země. Dneska už nám miliardáři dělají i moderátory v televizích - sice se nám přitom otvírá kudla v kapse, ale neuděláme s tím nic, je doba miliardářská.

Tihle miliardáři si prošli tvrdým filtrem v byznysu a jsou to většinou mimořádně pracovití, energičtí a kompetentní jedinci. Oni opravdu překonávají předchozí generaci politiků z tzv. tradičních stran skoro ve všem, to jim musíme nechat. (U moderování to neplatí, Jaromíre!) A když do toho přidáte mentální nastavení lidí - kašlu na hodnoty, jen ať proboha někdo s tou zemí něco dělá! - není divu, že Babiš právě teď posílá tradiční politické strany do zapomnění. Ostatně tyhle strany si za to můžou samy.

Co na tom vadí mně? Víte, tihle schopní pánové Babišové a spol. jsou až moc pragmatičtí a až moc bez hodnot. Babiš je člověk, který chce dělat věci - a nějaké blbosti jako senát nebo kraje nebo důvěra vládě ho jen zbytečně zdržují. Kdyby mohl, tak tyhle blbosti odstraní. A to já nechci. Podle mě jsou tihle titáni - lidi s obrovským osobním majetkem a vlivem na média - až moc silní. Rozhodně příliš silní na naši slabou demokracii. Já uznávám jejich schopnosti, ale stejně je tam nechci. Naše země bude standardní západní zemí teprve v momentě, kdy u nás začne etapa čtvrtá. V té čtvrté etapě budou u nás dělat politiku normální lidé, kteří dosáhli úspěchu v praktickém životě, jsou schopní, ale nejsou to žádní oligarchové. A vedle byznysového pragmatismu budou uznávat i ty hodnoty.

No a u těch hodnot bych rád skončil. Ony sice momentálně nejsou v kurzu, ale kvůli tomu je nesmíme opouštět. Tohle zboží je nadčasové a dříve nebo později zase přijde do módy. Věřte mi. Já třeba na těch pár neatraktivních věcí - slušnost, velkorysost, pravdomluvnost, dodržování slova - věřím furt. A když mi všichni říkají, že hodnoty už netáhnou, tak já se jich just zkusím držet o to víc. Nemusí nám všem jít jen o nějaký Tibet nebo tahle vznešená moudra. Hodnoty začínají už tím, že budete svým dětem říkat, že u vás v rodině se hraje fér. Že někoho pustíte ve sporné situaci na silnici a ještě se na něj usmějete. Že budete říkat pravdu a ne to, co se vám hodí. V roce 2018 i vždycky později. Já rozhodně nejsem dokonalý, ale aspoň to zkusím. Zkuste to taky - Babišovým průzkumům navzdory. A jednou s tím vyhrajeme. Hodnotami - a taky tím, že budeme poukazovat na to, že Babiš ve skutečnosti zas tak dobře věci nedělá. Protože miliardáři nejsou všelék a nebudou dobří ve všem, do čeho se pustí. Že, Jaromíre.