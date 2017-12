Papež František při štědrovečerní mši přirovnal osud uprchlíků k vánočnímu příběhu

24. 12. 2017

"Vánoce jsou dobou, kdy je třeba proměnit moc strachu v moc lásky"



Papež František při dnešní štědrovečerní mši vyjádřil naději, že by nikdo neměl mít pocit, že "pro ně není místo". Naléhal na věřící, aby svůj strach proměnili v lásku.



Papež František přirovnal cestu Marie a Josefa do Betléma k dnešní migraci milionů lidí, kteří jsou nuceni opustit své domovy a hledají lepší život, nebo jsou prostě nuceni utéct, aby zachránili holý život. Vyjádřil naději, že nikdo nebude zastávat názor, že "pro ně není na této planetě místo".

František celebroval vigilii vánoční mše v neděli v nádheře svatopetrské baziliky. Řekl věřícím, že "prostý příběh" Ježíšova narození v jesličkách změnil "naši historii navždycky. Všechno té noci se stalo zdrojem naděje."Papež poukázal na to, že Marie a Josef přišli do země, "kde pro ně nebylo žádné místo" a řekl, že je to stejné jako dneska."Tolik dalších kroků je skryto v krocích Josefa a Marie," řekl ve svém kázání. "Vidíme stopy celých rodin, které byly v dnešní době nuceny se vydat na cestu. Vidíme stopy milionů lidí, kteří se nerozhodli odejít, ale byli vyhnáni ze své země a byli nuceni opustit své milované."Papež František učinil péči o hospodářské migranty, válečné uprchlíky a další osoby na pokraji společnosti ústředním tématem svého papežství. Zdůraznil, že Bůh je přítomen "v nevítaném hostu, často nepoznatelném, který prochází našimi městy a našimi čtvrtěmi, který cestuje našimi autobusy a klepe nám na dveře". Toto vnímání Boha by se mělo vyvinout v "nové formy vztahu, ve kterém nikdo nemusí mít pocit, že pro ně na této planetě není místo," dodal."Vánoce jsou dobou, kdy je třeba proměnit moc strachu v moc lásky," řekl František.Podrobnosti v angličtině ZDE