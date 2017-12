Už to začíná: Střední Evropa jako region "darebáckých států"

27. 12. 2017





Hlavním tématem roku 2018 se podle listu Guardian stane v Evropské unii její boj proti "darebáckým státům" ve střední Evropě, především proti Polsku a Maďarsku, které chtějí dostávat dotace ze Západu, ale odmítají dodržovat principy západní demokracie.



To, jak se Evropa vyrovná se státy, které záměrně porušují základní západoevropské liberální hodnoty - společenskou toleranci, respekt pro svobodu projevu a nezávislé soudnictví - bude zřejmě hlavním problémem, který bude nyní Evropská unie řešit. Kaczyński v Polsku a Orbán v Maďarsku zřejmě nebudou chtít ustoupit a dojde k dlouhodobému konfliktu.

Oficiální varování Polsku podepsalo 22 členských zemí EU, ovšem to nic neznamená, protože rozhodnutí Polsko potrestat musí být jednohlasné a Orbán s ním nikdy nebude souhlasit.Jenže se ozývají stále silnější hlasy, že dotace do středoevropských zemí by měly být podmíněny dodržováním zákonnosti. Tento postoj podporuje Německo, Francie i skandinávské země. Holandsko si to dokonce vepsalo do vládní koaliční dohody.Problémem pro EU budou v nadcházejícím roce také Švédsko a Itálie. Ve Švédsku trvá populistická hrozba. Sice podobně jako v Rakousku podpora ultrapravicové strany ve volbách ve srovnání s rokem 2015 poklesla, ale dosahuje 14 procent a mohla by ohrozit utvoření vládní koalice. Italskou stabilitu ohrožuje Pětihvězdičkové hnutí a návrat Silvia Berlusconiho.V Německu to zřejmě potrvá ještě měsíce, než vznikne nová koaliční vláda. Je možné, že budou muset být nové volby.Podrobnosti v angličtině ZDE