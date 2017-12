Vánoční čtení:

27. 12. 2017 / Šimon Leitgeb

měsíc ve dne

Bydlíme se strejdou v karavanu. Jednou do roka jezdíme na louku a parkujeme pod dlouhou trubkou, ve který běhá kouzelnej vítr. V tý trubce je malá dírka, o který víme jenom my dva. Strejda Jóža vyřezal ze dřeva kolík, kterej do ní přesně pasuje. Strejda to umí se dřevem. Říká, že by nám jednou mohl z takovejch kolíků vyřezat celej barák. Neumím si to vůbec představit. Umím stavět z párátek, ale tohle je na mě moc velký. Strejda mi tím větrem každej rok nafukuje balónky, na který pak střílíme lukem zapálený šípy. Strejda má velkej luk a já malej. Ještě jsem moc balónků netrefil, ale strejda to umí. Je to strašně kouzelný. Strejda trefuje balónky a oni hoří. Noc pak vypadá chvíli jako den a Měsíc se topí mezi zlatými mraky. Strejda umí vytvořit měsíc ve dne. Je to opravdovej kouzelník a já jsem jeho učeň.