Rok 2017, krok do předpokoje revoluce

27. 12. 2017

Proč je to varovné? Protože to, s čím Andrej Babiš válcuje Česko, není jen nová politika. Je to vlastně latentní odmítnutí demokratické politiky jako takové. Podstatou demokratické politiky je totiž soupeření autonomních myšlenek, což je vtěleno i do české ústavy, která říká, že politický systém je založen na soutěži politických stran. Teď, jako by nastupovala doba, kdy stále víc lidí věří, že je tuto soutěž možno dát do závorky, s tím, že jedno jediné univerzální hnutí je schopné reprezentovat zájmy všech, vyplnit všechna přání.

