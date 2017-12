Papež František požaduje vytvoření dvou států, Izraele a Palestiny

25. 12. 2017







Papež František využil svého tradičního kázání na Boží hod vánoční, aby napravil škody způsobené kontroverzním Trumpovým projevem před dvěma týdny.



V minulých dnech splnil Trump svůj kontroverzní volební příslib, že uzná Jeruzalém za hlavní město Izraele, čímž rozzuřil Palestince, kteří také chtějí Jeruzalém jako hlavní město svého budoucího státu.Před čtyřmi dny více než 120 zemí světa - nikoliv však Česká republika - podpořilo rezoluci OSN, která naléhá na USA, aby toto své rozhodnutí změnily.Papež František žádal o mír konkrétně v Jeruzalémě i v celé Svaté zemi: "Modleme se, aby mezi stranami zvítězila vůle obnovit dialog a aby bylo konečně dosaženo vyjednaného řešení, takového, které by umožnilo mírové soužití obou států v rámci oboustranně dohodnutých a mezinárodně uznávaných hranic."Žádal Boha o podporu "pro všechny ty, kteří jsou v mezinárodním společenství inspirováni dobrou vůlí pomoci té postižené zemi, aby nalezla, navzdory vážným překážkám, harmonii, spravedlnost a bezpečnost, na které tak dlouho čeká."František zahájil své kázání "Urbi et Orbi" - "Světu a městu" - apelem na křesťany v celém světě, aby "uznali Krista v tvářích dětiček" na místech válek a napětí "když teď vanou v našem světě větry války a zastaralý model vývoje dál způsobuje lidský, společenský a ekologický úpadek".Papež hovořil o mnoha problematických místech na této planetě. Řekl: "Vidíme Ježíše ve tvářích syrských dětí, stále postihovaných válkou, která v těchto letech vyvolala v té zemi tolik krveprolévání. Nechť milovaná Sýrie konečně nalezne respekt pro důstojnost každé osoby prostřednictvím sdíleného rozhodnutí znovu vybudovat strukturu společnosti, bez ohledu na etnickou a náboženskou příslušnost."Hovořil o dětech v Iráku, který zažívá válku už 15 let, a v Jemenu, "kde pokračuje konflikt, který je víceméně zapomenut, a má vážné humanitární dopady na lid té země, který trpí hladem a šířením nemocí".Zmínil se také o utrpení dětí v jižním Súdánu, v Somálsku, v Burundi, v Demokratické republice Kongo, ve Středoafrické republice a v Nigérii.Modlil se, aby byla překonána konfrontace na korejském poloostrově a "aby posílila vzájemná důvěra v zájmu světa jako celku".Požadoval "klidný dialog" ve Venezuele a ukončení konfliktu na Ukrajině. Hovořil o dětech, s nimiž se setkal během nedávné návštěvy Myanmaru a Bangladéše: "Je mou nadějí, že mezinárodní společenství nepřestane usilovat o to, aby byla řádně ochraňována důstojnost menšin v tomto regionu."František také hovořil o sociální a hospodářské nespravedlnosti, což jsou témata, na něž se zaměřuje od doby, kdy se téměř před pěti lety stal papežem. Hovořil o "dětech nezaměstnaných rodičů, kteří se s potížemi snaží jim zajistit bezpečnou a pokojnou budoucnost." A o těch, "jejichž dětství jim bylo ukradeno a kteří jsou od velmi útlého věku nuceni pracovat, anebo nuceni neskrupulózními žoldáky být vojáky".Modlil se za uprchlíky, což je další jeho téma. Hovořil o "mnoha dětech, donucených opustit svou zemi a cestovat samotné za nelidských podmínek, kteří se lehce stávají obětí obchodníků s lidmi. Jejich očima vidíme drama všech těch, kteří byli donuceni emigrovat a riskovat své životy vyčerpávající cestou, která někdy končí tragicky."Podrobnosti v angličtině ZDE