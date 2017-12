Po hlasování o Jeruzalémě sníží USA svůj příspěvek pro OSN o nejméně 285 milionů dolarů

26. 12. 2017









Spojené státy oznámily podstatné škrty ve svém finančním příspěvku pro OSN na léta 2018-2019. Bude se to interpretovat jako pokus Donalda Trumpa přimět OSN, aby jednala, jak si on přeje.





O vánocích zveřejnily Spojené státy prohlášení, že finanční příspěvek USA pro OSN bude snížen nejméně o 285 milionů dolarů a další omezení budou realizována v oblasti podpůrných a manažerských funkcí Spojených národů.





"Už nedopustíme, aby byla nadále zneužívána velkomyslnost amerického lidu," uvedla v prohlášení Trumpova velvyslankyně u OSN Nikki Haley.





Ve čtvrtek hlasovalo Valné shromáždění OSN počtem 128 hlasů ku 9 ve prospěch rezoluce odsuzující americké uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele.





Po hlasování připomněla Haleyová Valnému shromáždění OSN, že USA jsou "zdaleka největším přispěvatelem do OSN" a hlasování si bude pamatovat, "až se po nás zase bude chtít, abychom finančně nejvíc příspěli do OSN a budeme si to pamatovat, až na nás bude tolik zemí naléhat, jak to často dělají, abychom platili ještě víc, a abychom použili svého vlivu k jejich prospěchu."





Předtím řekl Trump na zasedání své vlády: "Ať proti nám hlasují. Hodně ušetříme. Je nám to jedno. Ale to není, jako když mohli proti vám hlasovat a vy jste jim pak zaplatili stamiliony dolarů. Už nás nebudou dál zneužívat."





