Babiš lidem slibuje, že je vysvobodí od politiky jako takové

Přečetli jsme:

29. 12. 2017

Již v 90. letech, když téma "vyrovnání se s minulostí" nebylo ani zdaleka historické, ale především politické a právní, jsem razil tezi, že s minulostí se nelze vyrovnat, ale jen neustále vyrovnávat. O období totalitarismu to platí obzvlášť a z hlediska právního bylo správné, že nový demokratický režim použil obvyklou triádu rehabilitativní, restitutivní i retributivní spravedlnosti, tedy že občansky očistil perzekvované osoby, napravil nejhorší křivdy a nespravedlnosti komunistického režimu a pokusil se potrestat i pachatele jeho zločinů. To jsou postupy obvyklé ve většině společností transformujících se z autoritářského nebo totalitního systému do otevřené demokratické společnosti založené na ústavních právech a právním státu.

