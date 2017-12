Guardian: Babiš byl jmenován premiérem menšinové vlády a přislíbil boj proti migraci

7. 12. 2017





Další rána pověsti ČR v zahraničním tisku



Druhý nejbohatší muž České republiky, Andrej Babiš, byl jmenován novým premiérem ČR. Zapřísahal se při tom, že bude bojovat proti pašerákům lidí, které obviňuje z množství tzv. "ilegálních" migrantů přicházejících do Evropy, píše deník Guardian.



"Náš postoj vůči migraci je jasný. Naše země by měla být aktivnější a navrhnout členským zemím a Evropské komisi řešení ilegální migrace [sic]. A tím řešením je boj proti pašerákům lidí."

Babišův důraz na to, co označuje za "ilegální migraci", je potvrzením jeho populistické atraktivity, která byla důvodem jeho vítězství na úkor mainstreamovějších politických stran. Babišova volební kampaň byla charakterizována tím, že se Babiš zapřísahal, že bude bojovat proti navrhovanému systému uprchlických kvót z Evropské unie, jejichž cílem je férovější rozmístění uprchlíků do členských států EU. Je to v souladu s rostoucími protiislámskými náladami v České republice, která má miniaturní počet muslimů.Babišova snaha utvořit stabilní vládu je komplikována odmítnutím většiny politických stran, včetně odcházejících sociálních demokratů, křesťanských demokratů a občanských demokratů vstoupit s ním do koalice. Tyto strany poukazují na trestní stíhání, týkající se 2 milionů euro z evropských dotací, které údajně získal jeho komplex hotelu a konferenčního střediska na českém venkově - toto stíhání podle kritiků odhaluje, že Babišovo tažení proti korupci je pokrytecké.Jen komunistická strana, která vládla v Československu do roku 1989, uvedla, že podpoří Babišovu menšinovou vládu, ale jejích 15 křesel nebude stačit na hlasování o důvěře. To znamená, že Babišovo Ano bude muset spolehnout na ultrapravicovou stranu SPD, poznamenává list.Zdroj v angličtině ZDE