Extrabuřty nedáme

Česká republika jako budoucí ráj... sociální nerovnosti

7. 12. 2017 / Bohumil Kartous

Česká republika patří mezi země, v nichž se vzdělávání reprodukuje do značné míry v závislosti na tom, do jaké rodiny se dítě narodí ( analýza výsledků PISA 2009 Jany Palečkové, od str. 27 ). Vzdělání je přitom jedním z nejvlivnějších faktorů sociální mobility. Kdo nemá, nevybředne z průseru, neprorazí strop chudoby a s ní spojené sociální deprivace. Nespáří se napříč sociálními vrstvami. Máme na to v ČR takové speciální líhně, říkáme jim víceletá gymnázia. Jsou to takové šlechtitelské ústavy, do nichž rodiče disponovaní správným sociálním statusem umisťují své děti, aby se naučily nikoliv moudrými býti, nýbrž v dobré společnosti žíti. Co v mládí najdeš, nemusíš se celý zbytek života učit...