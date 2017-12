Vice News: Tomáš Zdechovský dostal na Facebooku za 14 dní 3000 výhrůžek smrtí

8. 12. 2017





Už podruhé za poslední týden se silně sledovaný server Vice News věnuje nenávistným projevům a výhrůžkám smrtí, které Facebook neodstraňuje ze stránek v České republice.



"Vyhrožovali nejen mě, ale také mé rodině a malým dětem," svědčil europoslanec za KDU-ČSL Zdechovský serveru Vice News. Od roku 2015 jsou výhrůžky smrtí a nenávistné útoky na sociálních sítích v ČR velkým problémem. Je to v důsledku evropské uprchlické krize a výrokům českého prezidenta Miloše Zemana, který podporuje ultrapravicové extremisty v České republice. Navzdory příslibům od vedení Facebooku, že problém bude řešit, uživatelé Facebooku v ČR jsou pravidelně zahlcováváni vlnami nenávisti.



"Jeden člověk na mě dokonce řval v nákupním středisku, že po volbách budu viset," sdělil Zdechovský Vice News.



Experti vysvětlují, že Facebook v menších zemí nemá dostatečné množství zaměstnanců na odstraňování hate speech. Na dotaz Vice News Facebook přiznal, že na Zdechovského facebookových stránkách je množství výhrůžek smrtí a po upozornění Vice News "některé účty Facebook zlikvidoval, neuvedl však, které."

Vlna výhrůžek smrtí proti Zdechovskému dosáhla vrcholu v červenci letošního roku, kdy Tomio Okamura nepravdivě tvrdil v České televizi, že Zdechovský hlasoval pro sankce vůči ČR za to, než nesplnila uprchlické kvóty Bruselu. Výhrůžky smrtí pocházely podle Zdechovského především od mužů, kteří si říkají "vlastenci", stoupenců SPD a extremistů. Dva muži, kteří přímo vyhrožovali smrtí Zdechovského rodině, jsou policii známí jako náslní kriminálníci a jeden z nich byl ve vězení za vraždu.Za celý rok 2016 řešil Facebook jen 61 oprávněných stížností z České republiky týkající se trestních případů. V Belgii za totéž období řešil 399 oprávněných stížností.Policie v ČR se neobrací na Facebook se žádostmi o informace o pachatelích, považuje proces získávání informací od Facebooku za příliš byrokratický.Eurokomisařka Věra Jourová se rozhodla namísto toho, aby složitě informovala Facebook o množství výhrůžek smrtí, zlikvidovat svůj Facebookový profil. Zdechovský si nemyslí, že je to řešení: "Politik by měl být v kontaktu s lidmi."Facebook, Google a Twitter přijaly v květnu 2016 regulační kodex Evropské unie, podle něhož mají odstraňovat hate speech do 24 hodin. Avšak Jourová poukazuje na to, že hate speech není v některých zemích odstraňována efektivně. Evropská unie podle ní nyní zjišťuje, zda je zapotřebí dalších opatření, aby internetové firmy odstraňoval hate speech efektivně.Zdroj v angličtině ZDE