Suterénní suverén, aneb Do které zadnice dřív?

8. 12. 2017 / Karel Dolejší

Neprodleným rozhodnutím stěhovat velvyslanectví se ČR zařadila po bok filipínského masového vraha Duterteho, který ovšem obvykle americké plány nepodporuje ZDE. Proti stěhování se naopak vyslovila americká ministerstva zahraničí i obrany ZDE. To ale není nejdůležitější aspekt celé věci. To na čem z české perspektivy sejde nejvíce nalézáme v rovině strategické a PR.

V dobách existence mocenských bloků dávala určitý smysl politika balancování mezi dvěma patrony. V případě bývalé Varšavské smlouvy nalezneme coby ukázkovou kauzu Ceausescovo Rumunsko, které se nacionalistickou ideologií nárokující si údajné pokrevní spojení s románským světem vyčlenilo a po srpnu 1968 zůstávalo v řadě ohledů sovětským spojencem spíše už jen na papíře. Získalo si pověst do jisté míry "nezávislého" státu, kterému např. Francie prodala určité vojenské technologie, a v oblasti vývoje nových zbraňových systémů mohlo navázat spolupráci s Jugoslávií nebo Čínou. Na druhé straně Sověti Bukurešti nevěřili a přestali jí prodávat modernější zbraně.

Cílem balancování pochopitelně nebylo předvést celému světu, jak až velkými přeborníky jste v rektálním alpinismu vůči novým patronům. Naopak, šlo v něm o proces v angličtině shrnovaný frází "extracting concessions", tj. získávání ústupků. Tím že se Bukurešť vzepřela Moskvě si do jisté míry zlepšila PR na Západě (vzhledem k charakteru tamního režimu samozřejmě neoprávněně) a mohla nakoupit a vyrábět jugoslávské horské houfnice, čínské 130 mm kanóny, francouzské vrtulníky Alouette a Puma. Získala také přístup k západním úvěrům.

V případě dnešní české zahraniční politiky již nepokrytě dirigované z Hradu sledujeme ovšem něco jiného. Jezdíme se do Pekingu učit, jak "stabilizovat společnost" - dělají to tam například donedávna nemyslitelným systémem všeobecného špiclování občanů, který by si na Západě žádná vláda pod libovolnou záminkou nedovolila ani navrhnout ZDE, podporujeme ruský velmocenský revizionismus v Evropě, který jde jednoznačně proti zájmům menších zemí, tedy i ČR, a lísáme se k Trumpovi - kterého po nesmyslném a kontraproduktivním rozhodnutí ohledně velvyslanectví v Izraeli opouštějí všichni klíčoví spojenci a který přivedl svou zemi do fatální mezinárodní izolace.

Taková politika se sice líbí frustrátům zhlížejícím se ve svém weltmanovi z Nového Veselí, ale z mezinárodního hlediska představuje hlavní "přínos" pověst země, která se ze všech sil snaží vlézt hned do tří zadnic současně - a nemůže se přitom rozhodnout, do které se napasuje dříve a hlouběji. Evokuje to pracovnu bývalého kubánského diktátora Batisty, který v nezvladatelné touze dosáhnout mezinárodní velikosti a uznání výhradně pro vlastní osobu vedle sebe naskládal busty Roosevelta i Stalina. Proklamovaný hospodářský přínos usilovného ponižování se našich představitelů je přitom zanedbatelný. - Jediný, do koho se v ČR neustále buší, je sousední Německo, kam směřuje 40 % českého exportu, a Evropská unie, kam jej jde 80 % - a odkud čerpáme ohromné prostředky ze strukturálních fondů.

Někdy je logické a pro vzájemné vztahy nutné nevyhrocovat kritiku druhého. Dává to ovšem smysl zejména tam, kde jste s někým v natolik úzkých vztazích, že se bez kompromisu neobejdete.

Dnešní Česko ale není žádným zastáncem funkčního kompromisu a vyváženosti kritiky na mezinárodní scéně, jak se snaží příznivci Hradu přesvědčit tápající veřejnost. Ze všeho nejvíce připomíná pivního skauta, který se doma do krve hádá s manželkou, práskne dveřmi, demonstrativně odchází do hospody - a je nadšen, když zde může idolům z řad notorických štamgastů, po jejichž obdivu touží, platit útratu z vlastní kapsy.