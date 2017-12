Politico is všímá protiuprchlických postojů Andreje Babiše, Zeman je mezinárodně kritizován za podporu SPD

11. 12. 2017

The new Czech PM - whose government depends on unreconstructed Communists & a far-right party whose officials demand the banning of Islam & the gassing of Jews, Roma & gays - doesn't like EU migration policy. So surprising. https://t.co/MMHAdhVEhZ pic.twitter.com/R0BhP1BPlk — Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 11, 2017

Czech president Zeman says EU "doing all they can so a pro-Palestinian terrorist movement can have supremacy over a pro-Israeli movement." He was speaking at a meeting of extreme right-wing party whose officials have called for banning Islam & gassing Jews https://t.co/Scbm8T3MLG pic.twitter.com/i1KOmMikcK — Andrew Stroehlein (@astroehlein) December 11, 2017

Vlivný mezinárodní server Politico.eu zaznamenává, že Andrej Babiš kritizoval v rozhovoru pro deníkrozhodnutí Evropské unie žalovat ČR, Maďarsko a Polsko za odmítání uprchlíků a že poukázal na to, že přijetí uprchlických kvót by "jen posílilo v ČR extremistické strany".Dodejme, že čeští politikové jako Babiš naprosto selhávají jako státníci. Rozumní politikové by obyvatelstvu dokázali vysvětlit, že hysterické vyvolávání nenávisti proti imigrantům je nesmyslné a že na komerční zisky orientovaná média pro peníze záměrně šíří xenofobní lži, čímž zemi zoufale poškozují, protože se dostane do mezinárodní izolace,Jak na to poukazují mnozí, je naprosto neférové nechat bez solidarity zahltit uprchlíky jen Itálii a Řecko.Přispívá k tomu i Miloš Zeman. Zahraniční tisk si všímá, že na sjezdu SPD Zeman kritizoval EU za "zbabělost" a podpořil Trumpovo rozhodnutí přesunout americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, které vyvolalo na Blízkém východě obrovské problémy. Podle Zemana "dělá EU vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským". (Babiš je ale proti přenesení velvyslanectví do Jeruzaléma.)Zeman promluvil na kongresu ultrapravicové strany, jejíž činitelé požadují zákaz islámu a zplynování židů, připomíná Andrew Stroehlein, globálně uznávaný analytik z organizace Human Rights Watch: