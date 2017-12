Fičí v pohraničí

Bodláky Václava Duška

14. 12. 2017 / Václav Dušek

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Kdo nakradl bude, kdo zaváhal zhyne. Žij - než umřeš. Severní krajina napadena lačnými poválečnými tatrmany zůstala přehrabána, vysáta, zmučená, zneuctěna; neochvějné rabovací gardy horlivě šmejdily v opuštěných domech, hledaly zlato, cennosti, bezostyšně kradly, hnusně čachrovaly s majetky za tichého přihlížení vládních šašourů – bystří dosídlenci prý nekradli, kdeže, pouze se mstili za válečná příkoří a utrpení... a po letech, kdy Němci prchali přes naše území z demokratické NDR do kapitalistické NSR a nechávali otevřená auta v pražských ulicích – šup vymontovat součástky, šlohnout, co se dalo, bratře – stěžujeme si, že porevoluční hnidy rozkulačily národní majetek, zašantročily miliardy, nu, u nás se zkrátka kradlo, krade a krást bude; v zemi Kradozemi žijme bohabojně. Chce to klid a nohy v teple. Ti poctiví zírají – jo, vezmi z dlaně chlup, když tam není, šotoušku. Odbočka: pan profesor Holý, objevitel účinných léků, překvapil vědecký svět – a údajně mají vypršet, či už vypršely smlouvy o smlouvách, a lze nakoupit akcie – ale kdo o tom má potuchy?! Že by domovní důvěrnice všeho znalá Sašenka Udřenina?