Ze studia lidského genomu vyplývá, že pojem rasy nemá vědeckou platnost

17. 12. 2017

Vzhledem k tomu, že nám rozumbradové začínají posílat výlevy, v nichž horlí o rozdílnosti a podřadnosti ras (!!) - aniž by měli jakékoliv povědomí o genetice - publikujeme zde znovu článek, který původně vyšel v červnu 2015.

Neexistuje žádná genetická základna, která by odpovídala nějaké konkrétní skupině lidí. Neexistuje žádná esencialistická DNA černých lidí, bílých lidí, nebo nějaké jiné etnické skupiny. Existují genetické charakteristiky, které mají vazby na určité populace, avšak žádná z nich není exkluzivní, ani neodpovídá jedinečným způsobem žádné jediné skupině, na niž by se hodil rasový popis. Regionální genetické adaptace jsou reálné, avšak ty mají tendenci vyjadřovat rozdíly uvnitř takzvaných ras, nikoliv mezi nimi. Srpkovitá anémie postihuje lidi všech barev kůže, protože se vyvinula v oblastech, kde je běžná malárie. Tibeťané jsou geneticky přizpůsobeni velkým horským výškám, a tak obyvatelé Pekingu jsou podobnější Evropanům než svým zdánlivě podobným tibetským sousedům. Tay-Sachsova choroba, o níž si vědci kdysi mysleli, že je to choroba židovského obyvatelstva, je stejným způsobem rozšířena mezi francouzskými Kanaďany a Cajuny. A tak dále, upozorňuje redaktor vědeckých pořadů společnosti BBC Alan Rutherford.

Analyzujeme tisíce lidských genomů každý týden. Britská vláda zahájila projekt 100 000 genomů ve snaze identifikovat genetickou základnu mnoha chorob, ale v rámci té kořisti zjišťujeme také mnoho o tajné historii našeho biologického druhu, o naší DNA, která je smíšená prostřednictvím nekonečného sexu a neustálé migrace. Jsme příliš nadržení a příliš pohybliví na to, abychom byli schopni zůstat ve své vlastní původní skupině.

Rasa neexistuje, existuje rasismus. Avšak rasismus můžeme nyní izolovat v oblasti názorů a nepředstírat, že má tato bigotnost nějakou vědeckou platnost.

