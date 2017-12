Proč tolik Čechů nenávidí migranty a uprchlíky?

15. 12. 2017 / Daniel Veselý

Vždy mne zarážel a zahanboval nenávistný postoj mnoha Čechů k migrantům a uprchlíkům; postoj, který podle mého soudu zrcadlí naše temné iracionální pudy, malost a izolovanost od světa. Lví podíl na vybičování xenofobních nálad v české společnosti mají manipulativní weby, v čele s Parlamentními listy, které už třetím rokem straší domnělými islámskými nájezdníky. Dlužno poznamenat, že v tomto ohledu nezůstávají pozadu ani tradiční média, jako jsou MF Dnes nebo Novinky.cz, a koneckonců ani neinformovaná politická garnitura.

Slovo uprchlík nepozorovaně zastínil zášť vzbuzující termín „nelegální migrant“, který se tak stal svůdnou politickou vějičkou pro obskurní okamurovce, populismem překypující Hrad, ale i novopečeného premiéra. Přesto ale odmítám věřit tomu, že by většina mých spoluobčanů byla v jádru zlá, lhostejná a cynická. Žádný národ nemůže být v zásadě špatný, neboť na vytváření nehumánních postojů a nálad se podílí spousta vnějších faktorů.

Díky svým cestám po zemích, které čelí reálné uprchlické krizi, vím, že jedině přímý kontakt s lidmi, již byli donuceni opustit své domovy kvůli nepředstavitelným válečným hrůzám, neúnosnému ekonomickému strádání či antropogenním změnám klimatu, může porazit iracionální tíseň v našem srdci. Jedině tak totiž zjistíme, že máme co do činění s křehkými lidskými bytostmi, jejichž jediným přáním je žít důstojný život. Jsem přesvědčen, že by ti, kdo uprchlíky a migranty vnímají pouze skrze masmediální clonu, svůj postoj přehodnotili.

Tím samozřejmě nechci čtenářům sugerovat, abychom s otevřenou náručí přijali všechny tyto nešťastníky, ale pokud se chudé země jako Libanon a Uganda pod náporem uprchlíků nezhroutily, neexistuje důvod, proč by si s ustupující migrační vlnou neporadila mnohem bohatší a větší Evropská unie.