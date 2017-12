Horáček versus Drahoš: Nad dnešním prezidentským duelem

19. 12. 2017 / Richard F. Vlasák

Ukradl jsem ze svého času chvíli, abych se podíval na souboj dvou kandidátů na Hrad. Věděl jsem, že podporovatelé tlačí oba kandidáty k nějakému jasnému vyjádření nebo agresivitě. A říkal jsem si, jak to oba pánové ustojí - je to prezident republiky, který v těžkých situacích, v bouřích musí zachovat klid a vést společnost do přístavu. Že ten dnešní kapitán dělá z pomocí pirátů nejrůznějších vlajek díru do trupu a vyvolává záměrně paniku na palubě, je věc jiná.





Viděl jsem vzteklého plavčíka, který se domáhá tu kormidla, tady ráhnoví, tamhle místa na kapitánském můstku. Ano, všichni máme jeho "Levandulovou" vepsánu do srdíčka. Mnozí přímo "tečou" z duchovního poselství písně "Baroko" a mě nevadí, že nemáme nebe. Jenže stačí intelektuální hochštaplerství a psaní "šlágrů" na post prezidenta? Ne. Viděl jsem člověka, který nemálo podobný Václavu Klausovi touží po fanfárách z Libuše a přitom nemá ani elementární úctu ke svému protivníkovi, potom může o lásce a hodnotách vyprávět, co chce. Nejlepší "Třígrošovou operu" napsal Brecht.

Hrubě mne uráželo, že se Michal Horáček stylizoval do role zkoušejícího, kdo mu na to dal právo? Je na stejné startovací pásce jako pan Drahoš, tedy nic víc a nic méně. Zkoušet bývalého předsedu Akademie věd z angličtiny, to je prosím drzost. Zpupnost se tomu říká, nepokora, chcete-li. Ale to už přece na Hradě máme, nepotřebujeme to mít ještě převlečené do obleku.

A nyní záludná otázka, komu fandí Andrej Babiš? Odpověď najdete v tajence Ondráček. Pan Horáček potřeboval ukázat, že to umí, že to zvládá, že má moc. Stejný "modus operandi", jako pan "Anofert" a hle, země se zachvěla a pan Babiš udělal "bububu" na KSČM. Potom se hodí vytahovat z Ústavy, že nikdo nemůže být vnímán jako vinný, pokud není odsouzen. Něco za něco? Přeháním? Je mi líto, to je stejný myšlenkový konstrukt, jako když M. Horáček předhazuje panu Drahošovi, že má sponzory a nebo, že dostával jako předseda akademie věd prémie. Snaha svézt se na vlně závisti a ještě k tomu na vlně nepřátelství vůči intelektuálům v jedné větě, to už bylo i na mne moc. Ty si má, levandulová...

Již dlouho přemýšlím o volbě pana profesora prezidentem. A přiznávám zviklávaly mne skvělé výkony pana Fischera v diskusích, nebo přesvědčivý pan Horáček u mediálního mága Soukupa, ale tento týden mne vrátil na zem. Pan Fischer se projevil jako "homofob", který se místo omluvy vymlouval jako malý kluk a pan Horáček dnes projevil podobné "hračičkářství" na Seznamu, když si myslel, že svou útočností přiměje pana profesora k podpásovkám, když už je sám rozdával.

Pan profesor Drahoš je pro mne jediným možným kandidátem, mlhy se rozplynuly. Kdyby se do druhého kola dostal pan Horáček, tak raději budu volit někoho, s kým sice nesouhlasím, ale vím, že si nehraje na dobroděje.