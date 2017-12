Vánoční nadílka i pro psy

Bodláky Václava Duška

21. 12. 2017 / Václav Dušek

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

Víš, co je to vděčnost, ptal se přítel krvavého tyrana, kterému zachránil život a on ho nechal zavřít a odsoudit k smrti? Tyran odpověděl - choroba psů. Tomu se říká, mrkat na drát. Rada na zlato: Věř sám sobě, nic nepokazíš. Beránek Boží skončil pozemský život přibitý na kříži, zrazen blízkým apoštolem, úplatným bratrem; následovníci označeného lotra se množí, krvavé báby rodí pokleslé květy zla; o svátcích i v posvátčí myslíme na mučedníka – kdejaká čečetka se k němu hlásí, uslzeně vzývá synka ukřižovaného, vydaného na pospas mrzkým lidským touhám. Smrt nás již neděsí, pokud se nás bezprostředně netýká.