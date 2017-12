Britský parlament: Sociální sítě systematicky prohlubují ve společnosti extremismus

20. 12. 2017

V úterý dopoledne byli zástupci Facebooku, Twitteru a Googlu tvrdě vyslýcháni v britské Dolní sněmovně. Jednání parlamentního výboru pro otázky vnitra se konalo poté, co Twitter oznámil, že blokuje účty vedoucích aktivistů fašistické organizace Britain First, jejíž tweet nedávno rozšířil americký prezident Donald Trump.



Předsedkyně parlamentního výboru pro otázky vnitra Yvette Cooper obvinila internetové firmy z destabilizace společnosti:



Yvette Cooper: "Vy totiž lidi propojujete. Jakmile si otevřou jediný jen trochu pochybný internetový server, propojíte je okamžitě se spoustou dalších, podobných věcí. Ať je to rasistický extremismus, ať je to islamistický extremismus. Vaše technologie dělá tuhle práci a vy tomu nebráníte."



Konzervativní poslanec Tim Laughton přečetl celou řadu výroků, zveřejněných na Twitteru a předložil je řediteli firmy Twitter. Výroky požadovaly, aby každý britský občan zavraždil aspoň jednoho konzervativce, pod hashtagem "kill a Tory". Proč Twitter takovéto hashtagy neblokuje?



Labouristická poslankyně Yvette Cooper pak poskytla rozhovor rozhlasu BBC:

Moderátor: Kritizovala jste představitele internetových společností velmi ostře. Uspokojily vás jejich odpovědi?Yvette Cooper: Ne. Myslím ale, že udělaly od naší poslední zprávy začátkem roku určitý pokrok i od té doby, co jsme s nimi naposledy hovořili v únoru. Zaměstnaly více moderátorů, více prosazují své normy. Myslím, že berou svou odpovědnost v této oblasti trochu vážněji. Avšak nalezli jsme příliš mnoho případů, kde je zveřejňován ilegální materiál, včetně například, zakázaných videí organizace National Action, která jsou k dispozici na Facebooku a na Twitteru, a také extremistický materiál, který prostě není odstraňován.Moderátor: Je to technický problém, prostě proto, že toho materiálu je na internetu tolik, anebo je to hlubší problém? Má to něco společného s tím, jak o sobě tyto firmy uvažují?Yvette Cooper: Je to pravděpodobně tak trochu obojí. Technologie se vyvíjí opravdu rychle a pro všechny je obtížné s tím držet krok. Avšak tohle jsou největší firmy na světě. A jsou to nejbohatší firmy na světě. Jsou kupodivu schopny zasahovat velmi rychle, pokud jde o porušování autorských práv. Avšak tutéž technologii nepoužívají pro boj proti extremismu a rasistickým trestným činům, motivovaným nenávistí. A to potřebujeme, aby dělaly. Začínají to pomalu dělat, ale potřebujeme, aby toho dělaly daleko víc. Protože nakonec důsledky toho, pokud by tento materiál neodstraňovaly, jsou opravdu vážné.Moderátor: Ale co lidský aspekt tohoto problému? Protože jde o složité úsudky. Nejde jen o to najít ten materiál. Jde o to posoudit, co může a co nemůže být zveřejněno.Yvette Cooper: To je pravda. A proto se ten problém nedá vyřešit jen prostřednictvím technologie a algoritmů. Musejí zaměstnat více moderátorů. A oni mají zaměstnance pro jiné věci. Až teď začínají zaměstnávat víc lidí, kteří by měli odstraňovat problematický materiál. Znovu opakuji, musejí dělat víc, musíme vidět pokrok.Existuje také problém s technologií, protože jejich technologie totiž vyvolává radikalizaci na internetu. Jestliže si otevřete jeden pochybný server, jeden extremistický server, nebo jeden extremistický materiál, na který kliknete, pak jejich stránky doporučují další podobné servery. Doporučují další obdobně extremistické servery, obdobně útočný či agresivní materiál, rasistický nebo islamofobní. To je opravdu velký problém, protože internetové společnosti nesmějí doporučovat extremistický materiál a ulehčovat lidem, aby vstoupili do bubliny extremismu.Moderátor: Ale to nejsou ty internetové společnosti, které to činí? To dělají lidi, kteří používají sociální sítě?Yvette Cooper: Ne, dělají to ty algoritmy. Například, když budu hledat na YouTube video organizace National Action, které je ilegální a které měly sociální sítě vymazat, přesto jsem ho našla na několika místech. V důsledku toho, že jsem toto video vyhledávala, sociální sítě mi nabídnou celou řadu ultrapravicových extremistických serverů a videí a doporučují mi, abych se na ně podívala. Obdobně je tomu na Twitteru. Stačí se podívat na tweet deníku Evening Standard o Nigelu Farageovi a Donaldu Trumpovi a hned poté vám Twitter nabídl organizaci Britain First, tedy předtím, než byla dnes Twitterem konečně zablokována.Takže upozorňuji, jejich systémy nejsou neutrální platformy. Tyto společnosti doporučují materiál, který celý problém zhoršují.Moderátor: Myslíte si, že tohle dokážete vyřešit, aniž byste je donutili, aby jednali jako cenzoři? Což by nás taky velmi znepokojovalo.Yvette Cooper: No, jde o ilegální materiál. Oni neodstraňují ilegální materiál. Neodstraňují ho dostatečně rychle. Nepřijímají svou odpovědnost za trestné činy z nenávisti. Jde také ještě o další odpovědnost. Máme-li podporovat svobodu projevu pro všechny, je nutno zajistit, aby některé hlasy nebyly umlčeny obrovským množstvím rasistické šikany a terorizování lidí. A jestliže si otevřete tyto platformy, ony posilují váš hlas. Berou váš hlas a šíří ho globálně po celém světě. No, pokud máte mít toto privilegium, tuto výsadu, ruku v ruce s tím jde odpovědnost. Takže oni mají odpovědnost, aby vynucovali své vlastní komunitní normy. Pokud vám vymažou účet na Twitteru, neodpírají vám právo na svobodu projevu. Můžete si dál říkat, co chcete, svým přátelům. Ale zabrání vám, abyste šířili ty názory a ty zločiny z nenávisti a vyhrožovali lidem po celém světě.Moderátor: Stačí říct internetovým společnostem, Tak dělejte, musíte se chovat lépe, anebo bude muset parlament schválit v této věci nějaký zákon?Yvette Cooper: My doporučujeme, že jestli společnosti, které provozují sociální sítě, nezačnou v této věci efektivně jednat, měl by vzniknout systém pokut. Zejména pokud hovoříme o ilegálním, zakázaném a extremistickém materiálu, o materiálu, který může mít vazby na terorismus. A další země už tuto možnost studují taky.Zdroj v angličtině (audio) od minuty 16 ZDE