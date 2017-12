České tradice na amerických televizních obrazovkách

23. 12. 2017

Týden co týden sledují více jak dva miliony amerických diváků

pořady o České republice.



Nyní se mohou Američané podívat na speciální pořad

zaměřený na tradiční české Vánoce. Kromě receptů na

vánoční cukroví nesmí chybět ani smažený kapr. Ukázány jsou

i krásné zvyky, např. zdobení stromečku, krájení jablíčka,

pouštění skořápek a mimo jiné i zpívání koled, které

k tomuto období neodmyslitelně patří.

V tomto speciálním díle navíc proběhlo další pokračování seriálu Czech Lessons, ve kterém se diváci nejen z USA učí česká slovíčka. Pro rok 2018 je naplánované natáčení dalších dílů tohoto oblíbeného seriálu, který vzniká za podpory MZV České republiky.Vánoční speciál bude k vidění až do konce ledna na adrese http://www.catvusa.com/broadcast/czech_christmas_traditions Bude tomu už 15 let od založení nekomerční televizní společnosti Czech-American TV, která vysílá své pořady na kabelové televizi v USA. Diváci je sledují v šedesáti různýchměstech a také prostřednictvím internetového vysílání na webových stránkách www.catvusa.com , a to vždy v angličtině.Hlavním posláním Czech-American TV je rozšířit povědomí o České republice, ukázat české regiony, zviditelnit destinace a také přiblížit české kulturní dědictví. Kromě klasickýchdílů o regionech vysílá televize i speciály věnované právě významným českým svátkům.Czech-American TVEmail: infocatvusa@gmail.com Web: www.catvusa.com