Mysleme o těchto Vánocích na uprchlické děti, které přespávají v zimě a v hladu, bez přístupu do školy, na řeckých ostrovech

23. 12. 2017

Zatímco dnes večer dávám děti do postele, myslím na ty, kteří spí v zimě ve špatně vybavených uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Navštívila jsem je letos a o tom, co jsem tam viděla, jsem si nemyslela, že je to v Evropské unii vůbec možné. Tisíce lidí mají přístup jen k 3 záchodům, děti nemohou chodit do školy, vládne drsný nedostatek jídla. Organizace Human Rights Watch se snaží přimět řeckou vládu, v kampani #OpenTheIslands - aby tyto lidi přesunula do lepších podmínek na pevnině,O těchto Vánocích věnuji 10 000 euro, pokud do 1. ledna 2018 bude tento status sdílen 20 000 krát.Prosím, SDÍLEJTE tento status a pomozte zachránit uprchlíky před zimou. V důsledku této kampaně přislíbila vláda přesunout před Vánocemi 5000 uprchlíků. To ale nestačí, protože na ostrovech uvízlo dalších 10 000 lidí.Přidejte se, prosím, k akci