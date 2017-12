Londýnský muslimský starosta přeje Londýnu i světu Veselé Vánoce

24. 12. 2017

To everyone celebrating in London and across the world: Merry Christmas! #ChristmasEve ☃️ pic.twitter.com/Rv3oXzm7dG — Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 24, 2017

Chtěl bych všem popřát Veselé Vánoce. Je to mimořádná doba roku. Je to čas, kdy mnoho Londýňanů a mnoho lidí po celém světě oslavuje narození Ježíše Krista. A kdy mnoho z nás se schází s rodinami, přáteli a lidmi, které milujeme. Je to také příležitost zamyslet se nad minulým rokem. Není pochyb, že naše město mělo těžký rok, se strašlivým požárem v Grenfell Tower a s děsivými teroristickými útoky. Ale uprostřed bolesti jsme také nalezli důvody, proč mít naději. Byli jsme svědky odvahy našich neuvěřitelně dobrých nouzových služeb, mnohé z nichž budou pracovat i přes Vánoce, abychom byli v bezpečí. Byli jsme svědky vřelé velkomyslnosti od obyčejných Londýňanů, kteří pomáhali těm, jenž se octli v nouzi.Vezměme si během tohoto vánočního období naděje inspiraci z těchto příkladů křesťanských hodnot, a poděkujme křesťanské komunitě v Londýně za všechno, co dělá na pomoc těm, kteří mají menší štěstí než my, bezdomovcům, lidem, kteří hladovějí, a lidem, kteří jsou nemocní.Od mé rodiny vaší rodině, přeji vám Veselé Vánoce!LONDÝN JE OTEVŘENÉ MĚSTOVESELÉ VÁNOCE OD LONDÝNSKÉHO PRIMÁTORA SADIQA KHANA