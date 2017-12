Zeman a úspěchy české ekonomiky

28. 12. 2017



Pozn redakce: Miloš Zeman svým voličům tají, že relativní úspěch české ekonomiky v současné době není důvodem k nějaké zvláštní hrdosti. Jednak v mezinárodním kontextu není zase tak "zázračný" a jednak je pevně svázán s výkonem Německa. ČR je ekonomický satelit, který zoufale postrádá produkci s vlastní přidanou hodnotou. Když Zeman mluvil ve své vánoční řeči o nutnosti investic, vybral si jako příklad dopravu. To je sice důležité, ale zejména pro ekonomiku postavenou na současném modelu subdodavatelské země. Investice do vzdělávání, kde je ČR v naprosto ostudném postavení v rámci OECD a kde je možné budovat budoucí inovace a value-added produkci, Zeman ignoruje.

Přestože česká ekonomika v současnosti nevypadá špatně, píše na Facebooku Martin Brezina , je dobré si připomenout, že posledních 10 let to vcelku nestálo za nic. Něco jsme dělali špatně a třeba takoví Poláci to dělali líp. Nikde moc nevidím reflexi toho, co bylo děláno špatně, a tak nám možná hrozí, že si brzy podobný vývoj zopakujeme.