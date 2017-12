Islamisté udeří na Boží hod vánoční v Hrochově Týnci

22. 12. 2017 / Karel Dolejší

Na území České republiky se nenacházejí žádné radikalizované islámské, natožpak islamistické elementy. Čeští muslimové tvoří vnitřně velmi diverzifikovanou skupinu, přistěhovali se z mnoha zemí - navzájem se dosti liší a nespojuje je žádné dodatečné kmenové či kulturní pouto. To výrazně snižuje šanci na vznik jakéhosi uniformizovaného ghetta, v němž se daří radikalizaci. Pro IS nebo al-Kájdu je Česko zemí propagandisticky i vojensky víceméně bezvýznamnou a nestojí jim za to organizovat zde útok s využitím zahraničních operativců. Nejbližší buňky sunnitských islamistů se nacházejí ve Vídni - přesouvají se z Bosny, kde jejich výcvik a indoktrinaci podporuje Írán. Dokud se tedy v Teheránu nerozhodne o tom, že by bylo vhodné udeřit v ČR, jsme pro organizované extrémisty především bezpečnou tranzitní zemí, kde si nechtějí přidělávat zbytečné problémy.

Na rozdíl od států, které vedou tlusté seznamy radikálů a jejich bezpečnostní služby tyto lidi nestíhají sledovat, Česká republika žádný podobný problém nemá - a proto nic nenasvědčuje tomu, že by jí vážně hrozil teroristický útok motivovaný islamistickou ideologií. Masivní protiteroristická opatření doprovázející na řadě míst v ČR vánoční trhy tak nejsou v praxi ničím jiným než obrovským propagandistickým vítězstvím teroristů. Pokud by úsilí o prevenci islamistického terorismu v ČR mělo být něčím jiným než laciným mobilizačním heslem populistických stran a demagogických prezidentských kandidátů, muselo by se zaměřit primárně na saúdské aktivity na našem území - s tím, že ohlášené reformy sunnitského islámu, včetně plánu na odstranění hadísů využívaných extrémisty k ospravedlňování násilí, mohou tento důležitý prvek časem eliminovat. Dále by bylo nanejvýš žádoucí podrobně sledovat, co se vlastně děje kolem Česko-íránské obchodní komory. Zahraniční zpravodajské zdroje totiž ukazují, že íránské podvratné aktivity, na rozdíl od saúdských, prováděných otevřeně náboženskými institucemi, jsou zpravidla kryty studiem nebo obchodováním v dané zemi. Proti případné individuální seberadikalizaci myslím nelze dělat o mnoho více než monitorovat přístupy ke klíčovým webovým zdrojům islamistické propagandy, jako byl třeba magazín Dábik, z unikátních českých IP adres. Hlavně by však bylo třeba vzít konečně se všemi důsledky na vědomí, že v nedalekém sousedství ČR leží jaderná mocnost podporující v západních zemích extrémisty na obou okrajích politického spektra, která vede rozsáhlou zpravodajskou a politickou válku proti EU a která nacvičuje vojenský útok na dva z našich bezprostředních sousedů - Polsko a Německo. V době, kdy kvůli výsledkům voleb na klíčové pozice ve státě pronikají extrémisté kultivovaní ruskými vlivovými strukturami, je ovšem zřejmě naprostou utopií, že by se v obecně přijímané definici prioritní bezpečnostní hrozby v nejbližších letech cokoliv měnilo.

