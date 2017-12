V důsledku globálního oteplování bude zřejmě do Evropské unie v roce 2100 přicházet milion uprchlíků ročně

22. 12. 2017

Vědci předpovídají, že jak se jižní polokoule otepluje, počet osob, každoročně přicházejících do EU, se zřejmě ztrojnásobí. Vyplývá to z nynějšího vývoje globálního oteplování a není zaručeno, zda se tento vývoj ještě nezhorší.Na Evropu bude mít obrovský dopad globální oteplování. Stamiliony, možná miliardy lidí budou vystaveny zvýšení mořské hladiny v pobřežních oblastech a změnám v extremním počasí, což donutí lidí, aby se z nejpostiženějších oblastí odstěhovali. Je známo z historie, že taková migrace často vede ke konfliktům a k válce, což má zdrcující následky.Relativní prosperita Evropy a její rozvinutá infrastruktura by ale mohla znamenat, že Evropa migraci přijme a zvládne.Migrace do Evropy za posledních deset let výrazně stoupla, v důsledku války v Sýrii, chaosu v severní Africe a na Blízkém východě a v důsledku toho, že mnoha zemích Afriky a na Blízkém východě je mladé, energické obyvatelstvo, které nemá doma uplatnění.Podrobnosti v angličtině ZDE